"Para la Selección Colombia hay mejores jugadores que Yerry Mina; esto con respeto por su carrera"

En 'Jugada Maestra', de Ditu, analizaron la convocatoria de la Selección Colombia para los duelos de fogueo contra México y Canadá y uno de los debates se centró en Yerry Mina.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de oct, 2025
Yerry Mina en el juego de la Selección Colombia contra Venezuela de las Eliminatorias al Mundial 2026.
Yerry Mina en el juego de la Selección Colombia contra Venezuela de las Eliminatorias al Mundial 2026.
AFP

