"Para la Selección Colombia hay mejores jugadores que Yerry Mina; esto con respeto por su carrera"

Este viernes Néstor Lorenzo entregó la lista de convocados para los duelos de preparación que tendrá la Selección Colombia para este mes de octubre, siendo México y Canadá los rivales a enfrentar en territorio estadounidense de cara al Mundial 2026. Entre los citados por el DT argentino estuvo Yerry Mina; no obstante, su llamado causó opiniones divididas.

Así fue como en el programa 'Jugada Maestra' y que se emite por Ditu, la plataforma de Caracol Televisión, los panelistas debatieron sobre los llamados para estos juegos de fogueo, centrándose en la zona defensiva. Uno de los técnicos invitados precisó que le gustó la convocatoria de Yerson Mosquera, pero ahondó en el tema de Mina González, precisando que "hay jugadores que están en mejor nivel que él".

"Para mí lo de Yerson Mosquera es muy importante porque es el central de mas proyección que tenemos, ha sufrido lesiones y eso lo ha alejado de la Selección, pero por velocidad, por portento físico, por fútbol aéreo; por duelos; me parece que es el jugador más completo que nosotros tenemos joven en esa posición. Creo que es el jugador que hay que recuperar, que hay que tenerlo cerca de la Selección", sostuvo de entrada Sebastián Botero, quien es entrenador de las divisiones menores del Medellín y exjugador del 'poderoso', Once Caldas y Huila.

A renglón seguido, Botero profundizó que la pareja de centrales de la Selección Colombia no tiene discusión, que los fijos son Jhon Lucumí y Dávinson Sánchez, pero sugirió que en el caso de Yerry Mina, quien actualmente juega en el Cagliari italiano, podría no haber sido llamado.

"Yo creo que la pareja Lucumí-Dávinson está muy consolidada y el tercer defensor central va a ser Yerry (Mina), aunque podríamos discutir si debería estar o no. Yo creo que es un tema de experiencia. Para mí un tema más de futbol aéreo ofensivo que otra cosa, porque yo creo que a nivel defensivo hay jugadores que están en mejor nivel que él, respetando toda la carrera que ha hecho y lo que le ha entregado a la Selección Colombia que nadie lo discute, pero para mí sería mejor ponderar la proyección y lo que estamos buscando tener ya", agregó.

El DT invitado en dicho programa complementó que para la Copa del Mundo que se avecina el próximo año es importante tener jugadores polivantes en la zona posterior.

"Lástima la lesión, pero yo creo que los dos centrales que vienen en camino para reemplazar a esa pareja son Cabal y Yerson Mosquera, a mí me gusta mucho también Cuesta (Carlos), pero últimamente ha estado relegado; entonces tampoco sé si vaya a ser una posibilidad, aparte sabemos que Cabal y Yerson, más Cabal que Yerson han jugado como laterales, y en un Mundial es muy importante tener jugadores que hagan varias tareas", concluyó Botero.