No solamente en Alemania elogian a Luis Díaz; prensa internacional lo pide para 'Balón de Oro'

Luis Díaz ya tiene 20 goles y 14 asistencias en lo que va de temporada con el Bayern Múnich, números que lo tienen dando de qué hablar en la prensa internacional, y que lo ponen como uno de los mejores en su posición, y ahora considerado como uno de los mejores del mundo, por lo que para muchos debería estar en la conversación para el Balón de Oro.

El primero hace algunos días en postular al nacido en Barrancas para este prestigioso trofeo individual fue Carlos 'Pibe' Valderrama, señalando que por su alto nivel en Alemania, y con lo que pueda demostrar en la Copa del Mundo 2026, podría meterse en la disputa mano a mano con otras estrellas del fútbol.



Postulan a Luis Díaz para ganar el Balón de Oro

"Con Luis Díaz estamos contentos, estamos optimistas, un amigo me escribe cada vez: 'gol de Lucho'. Quiero que venga el Mundial ya, porque se ve en forma y ojo, cuidado nos ganamos el Balón de Oro", afirmó el 'Pibe' en una charla con 'ESPN'.

Y en las últimas sorprendido que en 'Fox Sports México' decidieron darle crédito al colombiano por lo que está haciendo con el Bayern Múnich, tanto en los torneos en Alemania, como en la Champions League, lo que ha hecho que se hable de él constantemente.

"LUIS DÍAZ VA A ESTAR EN LA TERNA DE CANDIDATOS AL BALÓN DE ORO" 🔥#90xFSMX | Hoy en 'La Afirmación del Día', @RaoulPolloOrtiz considera que Luis Díaz peleará junto a Harry Kane el Balón de Oro. pic.twitter.com/SDsT7og1CN — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) March 12, 2026

"Así las cosas, Luis Díaz va a estar en la terna para ser candidato al Balón de Oro de este año, es un jugador altamente determinante, explosivo, goleador", resaltaron de entrada, para luego agregar que "además tiene este hype que esta en una selección que puede llegar a octavos o cuartos de final y con el Bayern aspira a ganarlo todo".



De hecho, el periodista mexicano decidió agregar que para él, 'Lucho' "junto a Harry Kane, y alguno más, estarán en la terna para el Balón de Oro". De inmediato, sus compañeros en el programa del citado medio 'manito' lo respaldaron, calificando al guajiro como "es un jugadorazo, no lo descarto, aunque hay otras opciones", mientras que uno de ellos señaló que todo "va a depender de lo que hagan en la Copa del Mundo".

Publicidad

En lo que va de temporada, Luis Díaz ya tiene 14 goles y 11 asistencias en la Bundesliga, tres anotaciones y dos pase-gol en la Champions League, dos tantos y una asistencia en la Copa de Alemania, y una celebración más en la final de la Supercopa de Alemania, donde además fue campeón, por el momento su único título en territorio teutón.