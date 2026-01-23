Síguenos en:
Tendencias:
SANTA FE
MARINO HINESTROZA
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Deseo que Vinícius siga haciendo historia en el Real Madrid, pero no me corresponde a mí"

"Deseo que Vinícius siga haciendo historia en el Real Madrid, pero no me corresponde a mí"

El futuro de Vinícius es incierto, teniendo en cuenta que aún no ha renovado con el 'merengue', y desde la interna del club ejercen presión para que continúe.

Por: EFE
Actualizado: 23 de ene, 2026
Comparta en:
Vinícius Júnior, figura del Real Madrid, se lamenta por una opción de gol errada en Champions League
Vinícius Júnior, figura del Real Madrid, se lamenta por una opción de gol errada en Champions League
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad