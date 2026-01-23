"Deseo que Vinícius siga haciendo historia en el Real Madrid, pero no me corresponde a mí"

Álvaro Arbeloa, técnico del Real Madrid, confirmó la recuperación del brasileño Rodrygo Goes y su convocatoria para el duelo liguero ante el Villarreal, y mostró su deseo de que Vinicius y el club lleguen a un acuerdo para la renovación del delantero brasileño.

"Rodrygo va a estar en la convocatoria", aseguró Arbeloa, confirmando que el brasileño será una de las novedades del Real Madrid ante el Villarreal, tras recuperarse de las molestias que le han impedido jugar desde la final de la Supercopa de España, ausente en los tres últimos partidos.

Desde su llegada, Arbeloa ha arropado a Vinícius Junior en momentos duros, cuando fue silbado por la afición del estadio Santiago Bernabéu, y hasta dar la vuelta a la situación frente al Mónaco, en la Liga de Campeones.

Vinícius Júnior, delantero brasileño, en un partido del Real Madrid por Champions League AFP

Con un proceso de negociación abierto entre el club y el delantero, el técnico mostró su deseo de que alcancen un acuerdo. "Creo que no me corresponde a mí, le corresponde a Vinícius y al club. Mi trabajo es sacar lo mejor de los jugadores y mi deseo es que Vinícius siga haciendo historia en el Real Madrid", manifestó.

