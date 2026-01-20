A Vinícius Jr. lo quiere millonario club inglés; en medio de crisis y críticas en Real Madrid

En Europa nuevamente se habla de la posible salida de Vinícius Junior del Real Madrid. El extremo aún no renueva su contrato con el club, por lo que los rumores sobre su partida no hacen más que incrementarse con el paso del tiempo. Ahora, la prensa europea habla de que un 'grande' inglés estaría interesado en ficharlo en este mismo mercado de invierno o al finalizar la temporada en el mes de junio.

Según 'Topskills Sports UK', el Manchester City sería el club que buscaría contar con los servicios del jugador, de 25 años. "CONFIRMADO: El Manchester City quiere fichar a Vinicius Jr. este enero o en verano. Entienden que se enfrentan a la competencia del Bayern Múnich, CFC y AlNassr. Las condiciones personales no serán un problema ya que 'Vini' quiere irse del Madrid. A los clubes compradores, incluido MCFC les costará alrededor de € 150 millones hacerse con el brasileño", fue lo que dijo el medio en una publicación en su cuenta de X.

Teniendo en cuenta la información, el brasileño también atraería al Bayern Múnich, equipo en el que se encontraría con Luis Díaz. El Chelsea, que hace un tiempo, según el diario 'Telegraph', estaba dispuesto a ofrecer 160 millones de euros, y el Al Nassr, donde juega Cristiano Ronaldo, también estarían a la expectativa.

La situación de 'Vini' en el equipo blanco se ha vuelto muy crítica, siendo abucheado en varios partidos, así que podría hacer maletas para tener una nueva aventura en su carrera aprovechando su corta edad.



Su historia en el Real Madrid ha estado plagado de altas y bajas. Inició su etapa muy joven siendo objeto de burlas por los fallos que tenía, luego fue creciendo hasta convertirse en un futbolista clave del equipo en la obtención de dos Champions League. Además, de quedar muy cerca de ganar el Balón de Oro en la temporada 2024. Sin embargo, desde hace un tiempo, el nacido en Río de Janeiro ha bajado su rendimiento y esto ha ocasionado que la afición lo silbe constantemente, y por esto podría replantearse su futuro inmediato.

El entorno del club 'merengue' ha tratado de proteger al brasileño, intentando que los hinchas cambien su forma de actuar, pero la relación parece muy fracturada y lejos de arreglarse próximamente. Igualmente, el atacante se ha negado desde hace un tiempo a firmar su renovación con el club, lo cual incrementa las señales de que su periplo por la capital española estaría cerca de llegar a su final, con el Manchester City pidiendo pista para rescatarlo de su mal momento.