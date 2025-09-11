"Después de Falcao; en la Selección Colombia no se han tenido nueves efectivos"

El programa 'Jugada Maestra', de la plataforma Ditu, tuvo como invitado especial para este jueves al exfutbolista colombiano Luis Gabriel Rey. El santandereano, conocido como el "Canguro", fue una de las figuras más destacadas del fútbol colombiano en el exterior, especialmente en México, donde dejó una huella imborrable. Nacido en Bucaramanga pero forjado futbolísticamente en tierras mexicanas, Rey construyó una sólida carrera como delantero, caracterizado por su capacidad goleadora, su constancia y su profesionalismo dentro y fuera del campo. A lo largo de más de una década en la Liga MX, se convirtió en figura con pasos por clubes como Atlante, Morelia, Pachuca, América y Puebla.

Aprovechando su visita, Luis Gabriel fue interrogado sobre la situación de los delanteros colombianos en la actualidad. Inicialmente, le preguntaron sobre Luis Javier Suárez, autor de cuatro goles con la Selección Colombia frente a Venezuela en las eliminatorias, para el que tuvo el siguiente comentario: "Muy contento por Suárez, esperemos que siga de la misma manera. Me parece que Luis, si viene y juega muchos más partidos, pues va a ser mucho más fácil para él la adaptación el día de mañana si lo van a a utilizar como opción o en la parte titular", dijo.

Por otro lado, habló sobre los atacantes colombianos en el rentado local, y sobre el futuro 9 de la selección, "Hoy por ejemplo vemos el futbol nacional nuestro y no vemos jugadores jóvenes que destaquen en la parte ofensiva. Me parece que el fútbol ha sido tan cambiante, que el nueve hoy en día es mucho mas pivote que un nueve efectivo, me parece que también hay que generarles situaciones de gol. Por ejemplo, viendo el tema de Luis Suárez, los goles que hizo, la forma en que se posiciona, por ejemplo hay un gol que lo hace muy individual él, pero el fútbol nuestro está careciendo mucho del 9, me parece que hoy no vemos. Jhon Durán me parece que era el 9 que uno a futuro veía, o lo veo con unas condiciones fuertes para estar en la selección, de resto me parece que los jugadores que hay, hoy, todavía tienen que consolidarse un poquito."

Para Rey el tema de los delanteros en Colombia debe manejarse con mucho cuidado. "Me parece que sí deberíamos trabajar mucho más en el tema de los delanteros, porque después de Falcao, anteriormente Faustino, Juan Pablo Ángel, nueves como tal que hayan habido en la selección me parece que pocos efectivos como ellos dos, entonces me parece que deberíamos trabajar un poco más porque, para el Mundial ahorita que se aproxima, no hay un jugador que colonice esa parte del 9."

Luis Gabriel Rey, invitado al programa, cuando era jugador de Puebla de México Foto: AFP

Además, hizo una crítica contra la escogencia de los atacantes en nuestro país, "hoy ve uno al futbolista de la B y es puro morocho grandote, sin menospreciar porque realmente nuestros morochos son calidosos, pero a veces sí le están poniendo mucho cuidado a la parte de la talla, es muy notorio" afirmó.