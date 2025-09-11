Síguenos en::
Gol Caracol  / "Después de Falcao; en la Selección Colombia no se han tenido nueves efectivos"

En el programa 'Jugada Maestra' de la plataforma Ditu, estuvo como invitado el exjugador colombiano Luis Gabriel Rey, quien habló de los delanteros del seleccionado del último tiempo.

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: septiembre 11, 2025 03:30 p. m.
Radamel Falcao, en su etapa en la Selección Colombia
Foto: AFP

