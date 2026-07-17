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Gol Caracol  / Didier Deschamps vivirá su último baile como DT de Francia vs. Inglaterra; Zinedine Zidane espera

Didier Deschamps vivirá su último baile como DT de Francia vs. Inglaterra; Zinedine Zidane espera

El Mundial 2026 marcará el adiós de Didier Deschamps con la Selección de Francia, tras el duelo frente a Inglaterra, y todo indicaría que Zinedine Zidane tomaría el mando.

Por: EFE
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Didier Deschamps, director técnico de la Selección Francia.
Didier Deschamps, director técnico de la Selección Francia.
AFP

Didier Deschamps pondrá fin a un extraordinario mandato de 14 años como seleccionador de Francia este sábado, cuando Les Bleus se enfrenten a Inglaterra en el partido por el tercer puesto del Mundial 2026.

En la recámara espera Zinedine Zidane, excompañero de Deschamps y uno de los mejores jugadores franceses de todos los tiempos.

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Deschamps, de 57 años, estaba decidido a despedirse llevando a Les Bleus a un tercer triunfo en la Copa del Mundo tras una brillante carrera como jugador y entrenador.

Francia justificó su condición de favorita para el torneo de 2026 con una serie de exhibiciones ofensivas arrolladoras, pero tropezó con España en las semifinales.

La dolorosa derrota por 2-0 en Arlington, Texas, les negó la oportunidad de alcanzar una tercera final consecutiva de la Copa del Mundo y los deja luchando por el bronce.

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Como es habitual en él, Deschamps no prevé una despedida emotiva en Miami el domingo.

"Tuve el privilegio de vivir momentos mágicos y otros difíciles", dijo en la víspera del partido.

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"Pero la vida sigue. Soy una persona positiva y sé que todo saldrá bien. Es lo mejor que me ha pasado en la vida."

Deschamps será recordado para siempre como el artífice de la gloriosa campaña de Francia en el Mundial de 2018, 20 años después de haber capitaneado al equipo hacia su primera corona mundial.

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La selección francesa atravesaba un mal momento en 2010, cuando quedó eliminada del Mundial en la fase de grupos, y su campaña se vio empañada por una revuelta del equipo contra el entonces seleccionador Raymond Domenech.

Laurent Blanc llevó al equipo a los cuartos de final de la Eurocopa 2012, pero Deschamps lo transformó por completo, guiando a Francia a la victoria en Rusia 2018 en un torneo que catapultó a Kylian Mbappé al estrellato mundial.

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También ha habido grandes decepciones, como la derrota en la final de la Eurocopa 2016 contra Portugal en casa y la derrota ante Argentina en la tanda de penaltis en la final del Mundial de 2022.

La derrota del martes contra España fue especialmente dolorosa, dada la forma arrolladora de Francia en Estados Unidos.

Pero Deschamps puede estar orgulloso de su historial, ya que ha llevado al equipo al menos a las semifinales en cinco de las siete grandes competiciones en las que ha estado al frente.

Cuando le preguntaron al principio del torneo sobre el secreto de su éxito constante, respondió: "No lo sé, supongo que tener muy buenos jugadores. Pero no puedo estar haciendo mal mi trabajo".

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