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Gol Caracol  / Campeón del mundo con España se rinde a Lamine Yamal; "no ha habido un jugador tan diferencial"

Campeón del mundo con España se rinde a Lamine Yamal; "no ha habido un jugador tan diferencial"

En la previa de la final del Mundial 2026, un histórico de la Selección España no reparó en elogios hacia Lamine Yamal y al equipo entrenado por Luis de la Fuente.

Por: EFE
Actualizado: 17 de jul, 2026
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Lamine Yamal es una de las figuras de España en el Mundial 2026.
Lamine Yamal es una de las figuras de España en el Mundial 2026.
Foto: AFP

El exjugador y exentrenador del Barcelona, Xavi Hernández, elogió a Lamine Yamal, quien estuvo a sus órdenes en el conjunto 'culé', al que definió como "el futbolista diferencial que tiene España" y "una bendición", en una entrevista con 'RNE' antes de la final del Mundial.

"Nosotros lo vimos con 15 años. Era una época en que a nivel económico estábamos sufriendo en el club. Hay que apostar por la gente de casa. A Lamine le vimos que era diferente con 15 años. A partir de ahí lo subimos al primer equipo. Cuando lo vi preparado, que era desde el primer día, lo pusimos a jugar. Lo entiende todo, toma la decisión siempre correcta. Es el futbolista diferencial que tiene España. Es una bendición. Lo tiene todo para ser el mejor jugador del mundo del fútbol", expresó.

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Incidió en los elogios hacia Yamal y el resto de sus compañeros del Barcelona: "Es un genio, igual en la historia de España no ha habido un jugador tan diferencial. Y fíjate cómo está jugando Cubarsí también. Me da pena por Fermín, pero está Pedri. Hay una generación en el Barça, y trasladada a la Selección, para 10 o 15 años, de la cual estoy muy orgulloso, porque los vimos crecer en nuestra etapa como 'staff' en el Barça".

Lamine Yamal, figura de España en el Mundial 2026.
Lamine Yamal, figura de España en el Mundial 2026.
Foto: Getty

El exjugador, campeón del mundo con España en 2010, analizó la clasificación de la selección española a la final al vencer a Francia por 2-0.

"Creo que es el mejor partido de España en este Mundial. Fue una oda al fútbol. Hace años que no veía un equipo tan sólido, tan bueno en ataque y en defensa. Y además contra Francia, que era la más fuerte en ese momento", recordó.

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Ese resultado le da esperanzas de reeditar el éxito de Sudáfrica. "Es el momento. Es el entrenador. Son los jugadores. Es la generación. Han hecho un equipo en mayúsculas en todos los niveles. No hay muchos egos. Se parece mucho a la España nuestra de 2010. Estoy positivo para que eso se dé", anunció.

Así fue la formación de España en la semifinal del Mundial 2026 contra Francia.
Así fue la formación de España en la semifinal del Mundial 2026 contra Francia.
Foto: AFP

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También comentó la relación que le une con Lionel Messi, capitán de Argentina y rival de España en la final: "Lo considero un amigo antes que nada, tengo muy buena relación personal. Y después ya no tengo palabras para definirlo. Le digo: 'Es que ya no sé qué decirte'. Nos quedamos sin palabras ante una persona que tiene esa humildad para seguir compitiendo, es una bestia competitiva. Y ha sabido hacer muy bien el rol de líder espiritual en su equipo".

Por otro lado, anunció que le gustaría ponerse al frente de una selección como entrenador. "Me encajaría a nivel familiar una selección. Un club no me permitiría tanto estar con mi familia, que tengo críos pequeños. Lo digo abiertamente, que me encajaría. Tengo ganas de participar a nivel de entrenador en un Mundial, una Eurocopa, una Copa de África, una Copa de Asia...", desveló.

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