Diego Simeone y Atlético de Madrid, a cortar larga racha sin títulos; la Copa del Rey es la apuesta

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El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, se enfrenta este sábado en la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad teniendo así su periodo más largo sin títulos, después de no ganar ningún torneo desde el 22 de mayo de 2021, cuando logró LaLiga 2020-2021, hasta ahora el último de sus ocho trofeos en la era del técnico argentino, la más ganadora de la historia del club.
Habrán pasado cuatro años, diez meses y 26 días hasta este viernes, desde aquel campeonato, conseguido en la última cita con una victoria en Valladolid por 1-2. Desde entonces, no ha conquistado ninguna de las competiciones ni en la temporada 2021-2022 (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Liga de Campeones); ni en 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones); tampoco durante 2023-2024 (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Liga de Campeones); ni en 2024-2025 (Liga, Copa del Rey, Liga de Campeones y Mundial de Clubes), desde que se proclamó campeón de Liga en 2020-2021.
El Atlético atraviesa su etapa más ganadora de la historia desde que lo dirige el técnico argentino Diego Simeone, que ha logrado dos Ligas (2013-2014 y 2020-2021), una Copa del Rey (2012-2013), dos Ligas Europa (2011-2012 y 2017-2018) y tres Supercopas, dos de Europa (2012 y 2018) y una de España (2014).
La anterior ocasión más duradera sin ganar ninguna competición bajo su mando fueron los tres años, ocho meses y 24 días que transcurrieron entre la Supercopa de España ganada el 22 de agosto de 2014 y la Liga Europa conseguida contra el Marsella el 16 de mayo de 2018, en Lyon.
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El argentino Diego Simeone, se encuentra a puertas de poder darle dos torneos a los 'rojiblancos'. Esto se puede llegar a dar si el Atlético de Madrid logra vencer este sábado a la Real Sociedad por la Copa del Rey. Al mismo tiempo, si logra ganar en las semifinales y posteriormente ganar en la Champions Legue 2026.
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