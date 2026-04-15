Síguenos en:
Tendencias:
LUIS DÍAZ
BAYERN MÚNICH VS. REAL MADRID, EN VIVO
CHAMPIONS LEAGUE
SELECCIÓN COLOMBIA
JAMES RODRÍGUEZ

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Diego Simeone y Atlético de Madrid, a cortar larga racha sin títulos; la Copa del Rey es la apuesta

Diego Simeone y Atlético de Madrid, a cortar larga racha sin títulos; la Copa del Rey es la apuesta

Luego de que el equipo Atlético de Madrid eliminara al Barcelona en Champions League, los dirigidos por Diego Simeone' se enfocan en la final de la Copa del Rey.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 15 de abr, 2026
Comparta en:
Editado por: EFE
Diego Simeone
Diego Simeone; técnico del Atlético de Madrid
AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad