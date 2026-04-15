Diego Simeone y Atlético de Madrid, a cortar larga racha sin títulos; la Copa del Rey es la apuesta

El Atlético de Madrid, dirigido por Diego Simeone, se enfrenta este sábado en la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad teniendo así su periodo más largo sin títulos, después de no ganar ningún torneo desde el 22 de mayo de 2021, cuando logró LaLiga 2020-2021, hasta ahora el último de sus ocho trofeos en la era del técnico argentino, la más ganadora de la historia del club.

Habrán pasado cuatro años, diez meses y 26 días hasta este viernes, desde aquel campeonato, conseguido en la última cita con una victoria en Valladolid por 1-2. Desde entonces, no ha conquistado ninguna de las competiciones ni en la temporada 2021-2022 (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Liga de Campeones); ni en 2022-2023 (Liga, Copa del Rey y Liga de Campeones); tampoco durante 2023-2024 (Liga, Copa del Rey, Supercopa de España y Liga de Campeones); ni en 2024-2025 (Liga, Copa del Rey, Liga de Campeones y Mundial de Clubes), desde que se proclamó campeón de Liga en 2020-2021.

El Atlético atraviesa su etapa más ganadora de la historia desde que lo dirige el técnico argentino Diego Simeone, que ha logrado dos Ligas (2013-2014 y 2020-2021), una Copa del Rey (2012-2013), dos Ligas Europa (2011-2012 y 2017-2018) y tres Supercopas, dos de Europa (2012 y 2018) y una de España (2014).

La anterior ocasión más duradera sin ganar ninguna competición bajo su mando fueron los tres años, ocho meses y 24 días que transcurrieron entre la Supercopa de España ganada el 22 de agosto de 2014 y la Liga Europa conseguida contra el Marsella el 16 de mayo de 2018, en Lyon.



Cronología de los ocho títulos de la era Simeone:

Diego Simeone, director técnico argentino del Atlético de Madrid, da indicaciones en un partido de La Liga AFP

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9 de mayo de 2012 . El Atlético de Madrid gana la Liga Europa, con un 0-3 al Athletic Club.

. El Atlético de Madrid 31 de agosto de 2012 . El Atlético de Madrid conquista la S upercopa de Europa con un 1-4 al Chelsea.

. El Atlético de Madrid conquista la S 17 de mayo de 2013 . El Atlético de Madrid gana la Copa del Rey por 1-2 ante el Real Madrid.

. El Atlético de Madrid gana la 17 de mayo de 2014. El Atlético de Madrid se proclama campeón de LaLiga con un empate 1-1 ante el Barcelona en el Camp Nou.

El Atlético de Madrid se en el Camp Nou. 22 de agosto de 2014 . El Atlético gana la Supercopa de España al Real Madrid, con u n 1-1 en la ida en el Santiago Bernabéu y un 1-0 en la vuelta en el Vicente Calderón.

. El Atlético gana la con u 16 de mayo de 2018 . El Atlético de Madrid l ogra su tercera Liga Europa, con un 3-0 al Olympique Marsella en Lyon .

. El Atlético de Madrid l . 15 de agosto de 2018 . El Atlético de Madrid se impone por 2-4 en la prórroga al Real Madrid en Tallin para conquistar la Supercopa de Europ a.

. El Atlético de Madrid se impone por a. 22 de mayo de 2021. El Atlético gana la segunda Liga de la era Simeone, culminada con una remontada por 1-2 ante el Valladolid en el estadio Nuevo José Zorrilla.

Atlético de Madrid será el rival del Betis en los cuartos de final de la Copa del Rey Getty Images.

El argentino Diego Simeone, se encuentra a puertas de poder darle dos torneos a los 'rojiblancos'. Esto se puede llegar a dar si el Atlético de Madrid logra vencer este sábado a la Real Sociedad por la Copa del Rey. Al mismo tiempo, si logra ganar en las semifinales y posteriormente ganar en la Champions Legue 2026.