Selección Colombia y el Mundial 2026: entre el legado de James Rodríguez y la ilusión de Luis Díaz

Luis Díaz cargará en el Mundial de Norteamérica 2026 una responsabilidad que durante décadas ha aplastado al fútbol colombiano: convertir la ilusión en resultados. El extremo del Bayern Munich es la bandera del seleccionado cafetero, que regresa a una Copa del Mundo tras su ausencia en Catar 2022.

Lucho, de 29 años y en su debut mundialista, representa la nueva identidad de Colombia y es el principal argumento ofensivo del combinado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo, que encuentra en su desequilibrio su principal vía de ataque.

"Ahora solo queda una cosa: dejarlo todo por esta camiseta, por mi país y por millones de colombianos que sueñan con nosotros", escribió Díaz en sus redes sociales tras la oficialización de la lista de Colombia para el Mundial.

Colombia ha terminado inclinando su estructura de juego hacia el impacto individual del exdelantero del Liverpool y Oporto, en medio del progresivo declive de James Rodríguez, héroe en Brasil 2014, cuya influencia ha perdido peso en el fútbol de élite.



La pregunta ya no es si se depende de él, sino cómo rodearlo para no desgastarlo.

Luis Díaz, figura de la Selección Colombia. Foto: AFP

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En su recién finalizada primera temporada con el Bayern Munich, en la que ganó tres títulos -Bundesliga, Copa de Alemania y Supercopa de Alemania-, Díaz convive con automatismos ofensivos claros, apoyos constantes y estructuras que potencian su desborde.

En la selección, ese ecosistema no siempre se replica, lo que obliga al guajiro a redefinir su rol en cada partido.

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En ese escenario aparece James, de 34 años, figura del ciclo que llevó a Colombia a los cuartos de final en Brasil 2014 y a los octavos en Rusia 2018.

Ocho años después del último Mundial disputado por los cafeteros, la presencia actual del excerebro del Real Madrid es más intermitente, condicionada por la falta de continuidad en sus últimos clubes y por las recurrentes lesiones con las que ha convivido desde Rusia 2018.

El reto táctico de Lorenzo

¿Cómo debe jugar Colombia para maximizar el impacto de Lucho sin depender exclusivamente de su inspiración individual?

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Lorenzo se enfrenta a un dilema que combina planificación táctica y gestión de talentos en un escenario de máxima exigencia como un Mundial.

Las derrotas ante Croacia (2-1) y Francia (3-1) en los amistosos de marzo en Estados Unidos ofrecieron un baño de realidad.

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Pese a los resultados, el DT cafetero sostuvo que los encuentros dejaron "mucho aprendizaje" y aseguró que Colombia "hará un gran Mundial", respaldado en el talento de Díaz.

Néstor Lorenzo, DT de la Selección Colombia. Getty Images.

"Es un jugador espectacular. Lucho ha crecido muchísimo y es nuestro jugador diferente, el único de la selección que tenemos en un equipo de élite", afirmó el DT argentino.

En ese contexto, voces del entorno del fútbol colombiano han pedido equilibrio en la gestión emocional y competitiva del extremo.

"Como líder, como embajador de nuestro fútbol, él va a sacar lo que hoy tiene. No hay que agregarle nada. No hay que pedirle nada. Él lo va a sentir solo, hay que liberarlo y no ponerle una mochila más", pidió el exfutbolista Carlos "La Roca" Sánchez, mundialista con Colombia en 2014 y 2018.

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La cicatriz de 1994

El escenario de Norteamérica no es ajeno a la memoria del fútbol colombiano.

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La final de la Copa América 2024 frente a la Argentina campeona del mundo consolidó a un equipo competitivo, aunque el tramo final de las eliminatorias sudamericanas expuso altibajos en su rendimiento.

Luis Díaz fue nuevamente el faro ofensivo. James, en buena condición física pero sin continuidad por ese entonces en el Sao Paulo, volvió a tener protagonismo y fue elegido el mejor jugador de la Copa América.

El regreso a Norteamérica, ahora en formato Copa del Mundo, inevitablemente reabre un capítulo histórico.

Andrés Escobar - Foto: Shaun Botterill / AllSport / Getty Images Getty Images

Para los colombianos, el Mundial de 1994 en Estados Unidos quedó grabado como una de las experiencias más dolorosas de su historia futbolística y se convirtió en reflejo de la violencia que ha marcado al país desde finales de los años cincuenta.

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Aquel torneo no solo dejó un mal recuerdo de una selección que llegó como candidata tras golear 5-0 a Argentina en Buenos Aires en la clasificatoria mundialista y terminó eliminada en la fase de grupos, sino también una cicatriz profunda en la memoria histórica de Colombia con el asesinato del futbolista Andrés Escobar tras la eliminación, en un ambiente de intolerancia extrema.

Hoy, tres décadas después, Colombia regresa a Norteamérica con un escenario distinto. No es favorita, pero es respetada y competitiva. Y la esperanza de los cafeteros lleva un nombre: Luis Díaz.