A qué hora juega HOY Luis Javier Suárez en Arsenal vs. Sporting Lisboa, en Champions League

Aunque favorito para el duelo de este miércoles en cuartos de final de la Champions League contra el Sporting Lisboa en Londres, el Arsenal de Mikel Arteta deberá sobreponerse a la presión y al mal de altura que parecen haberle paralizado en las últimas semanas, si quiere meterse entre los cuatro mejores equipos de Europa. En los 'leones' se espera la presencia como titular del colombiano, Luis Javier Suárez.



¿Cómo llegan los 'gunners' a la definición?

Su condición de líder de la Premier League, el 1-0 cosechado en la ida en Lisboa ante el actual segundo clasificado en el campeonato luso, y el elenco de grandes jugadores en sus filas hacen pensar que los 'gunners' regresarán a semifinales de la máxima competición europea, un año después de quedar apeados en la antesala de la final ante el futuro campeón PSG.

Arsenal perdió con Bournemouth en la Premier League. AFP

Una Champions 2025-2026 en la que los londinenses no han perdido en sus once partidos precedentes esta temporada (10 victorias y 1 empate).

El Arsenal también es favorito para ganar la Premier League por primera vez en 22 años, pero el ambiente en el Emirates no es el que uno se imaginaría en un equipo en esa situación.

Porque tras sufrir sólo tres derrotas en sus primeros 49 partidos de la temporada entre todas las competiciones, los 'gunners' han perdido tres de sus cuatro últimos partidos. Con el agravante de que dos de esas derrotas le han costado sendos títulos.



La inesperada derrota en casa por 2-1 ante el Bournemouth el sábado ha puesto en peligro las esperanzas del Arsenal de ganar la Premier League por primera vez en 22 años.

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Una derrota que el DT vasco calificó como "un puñetazo en la cara".

El Arsenal aventaja en seis puntos al City, segundo clasificado, que tiene un partido menos y recibirá al equipo de Arteta en un duelo de enorme trascendencia el domingo.

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"No tengo miedo, en absoluto", aseguró Arteta este martes ante los periodistas. "Nada de miedo, solo fuego; eso es lo que quiero ver en los jugadores, en la gente, en mí, porque la oportunidad es increíble", dijo en referencia al posible doblete de Copa de Europa y Premier League, nunca logrado por el club.

Luis Javier Suárez, delantero del Sporting Lisboa. X de @SportingCP

Luis Javier Suárez, a liderar la remontada de los 'leones'

El Sporting, equipo sobre el papel más débil de los cuartos de final, aspira a convertirse en el primer club de su país en meterse en semifinales de la Champions desde el Porto en 2004.

"La ambición personal pasa a un segundo plano. Debemos buscar la victoria para seguir haciendo historia a nivel de club. Será un partido precioso y una gran oportunidad, pero no tenemos presión; es simplemente otra ocasión para disfrutar. Significa muchísimo, esta segunda temporada en la Champions League sabe mucho mejor. Después de aquella temporada en Marsella me hizo reflexionar y crecer como persona y como jugador. Trabajé duro, busqué regresar y lo estoy disfrutando muchísimo. Es un logro personal, viniendo de aquel chico que jugaba en las calles de Santa Marta y Aracataca, mi pueblo. Es un sueño hecho realidad estar aquí", expresó Suárez Charris en la previa del juego en el Emirates Stadium.



A qué hora juega HOY Luis Javier Suárez en Arsenal vs. Sporting Lisboa, en Champions League

Día: miércoles 15 de abril del 2026.

miércoles 15 de abril del 2026. Competición: vuelta de los cuartos de final de la Champions League.

vuelta de los cuartos de final de la Champions League. Hora: 2:00 p.m. (hora de Colombia).

2:00 p.m. (hora de Colombia). Estadio : Emirates Stadium (Londres).

: Emirates Stadium (Londres). TV: Espn 2 y Disney+ Premium.

Espn 2 y Disney+ Premium. ONLINE: www.golcaracol.com

Además, en este portal podrá encontrar un minuto a minuto del compromiso, las jugadas virales, golazos y más que tengan que ver con Luis Javier Suárez.