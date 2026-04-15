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Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A qué hora juega HOY Luis Javier Suárez en Arsenal vs. Sporting Lisboa, en Champions League

A qué hora juega HOY Luis Javier Suárez en Arsenal vs. Sporting Lisboa, en Champions League

Luis Javier Suárez y el Sporting Lisboa visitan al Arsenal en el Emirates Stadium con la finalidad de revertir la serie y continuar en la Champions League. ¡Prográmese HOY con este juego!

Por: AFP
Actualizado: 15 de abr, 2026
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Luis Javier Suárez, figura del Sporting Lisboa.
Luis Javier Suárez, figura del Sporting Lisboa.
Getty Imágenes

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