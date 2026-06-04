Cuánto vale Luis Díaz hoy, antes de su primer Mundial con la Selección Colombia

Luis Díaz llegará al Mundial 2026 como la gran figura de la Selección Colombia y también como uno de los futbolistas latinoamericanos con mayor valor de mercado del planeta. A pocos días de disputar por primera vez una Copa del Mundo, el extremo del Bayern Múnich aparece entre los jugadores internacionales mejor cotizados del mundo según el más reciente estudio del Observatorio de Fútbol CIES.

De acuerdo con el modelo estadístico del CIES, el colombiano tiene un valor estimado de 80,7 millones de euros, una cifra que lo ubica entre los futbolistas de selección más valiosos del momento y lo consolida como uno de los grandes activos del fútbol sudamericano.

📊 Los futbolistas con mayor valor de mercado en la actualidad según @CIES_Football:



1⃣ 🇪🇸 Lamine Yamal (Barcelona): €358.1M

2⃣ 🇳🇴 Erling Haaland (Man. City): €227.3M

3⃣ 🇫🇷 Kylian Mbappé (Real Madrid): €165.7M

4⃣ 🇫🇷 Michael Olise (Bayern Múnich): €140.5M

5⃣ 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 Morgan Rogers… pic.twitter.com/6ZZTK6Od9O — Samuel Vargas (@SVargasOK) June 3, 2026

El dato toma todavía más relevancia porque llega justo antes de su debut mundialista. A sus 29 años, Díaz será el líder ofensivo del equipo de Néstor Lorenzo y afrontará el reto de conducir a Colombia en el regreso al torneo después de la ausencia en Catar 2022.



Dentro del listado compartido por el CIES también aparecen otros nombres de peso internacional. Entre los futbolistas de selecciones, el ecuatoriano Moisés Caicedo figura con un valor estimado de 92,6 millones de euros, mientras que el brasileño Vinícius Júnior aparece tasado en 83,8 millones. Muy cerca aparece el defensor ecuatoriano Willian Pacho con 80,9 millones, apenas por encima del colombiano.

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Pero el estudio también presentó el escalafón global de jugadores con mayor valor de mercado y allí aparece una nueva generación que domina el fútbol mundial.

En el primer lugar sobresale Lamine Yamal con una impresionante valoración de 358,1 millones de euros, consolidándose como el futbolista más valioso del mundo. Detrás aparecen Erling Haaland con 227,3 millones y Kylian Mbappé con 165,7 millones, tres nombres llamados a marcar la próxima década del deporte.

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Más abajo en el listado figuran Michael Olise (140,5 millones), Morgan Rogers (136,8 millones), Désiré Doué (133,2 millones), Kenan Yildiz (133 millones), Nico O'Reilly (125 millones), Arda Güler (124,8 millones) y Pau Cubarsí (124,6 millones).