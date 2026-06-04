La Selección Colombia y el Grupo K del Mundial 2026: todo sobre Portugal, Uzbekistán y RD Congo

Cristiano Ronaldo y Luis Díaz protagonizarán uno de los duelos más atractivos de la fase de grupos del Mundial de Norteamérica 2026.

El partido entre Portugal y Colombia, previsto el 27 de junio en Miami por la tercera y última fecha del Grupo K, se convirtió en el encuentro con mayor demanda de entradas de toda la primera fase, con cerca de 30 millones de solicitudes, según el presidente de la FIFA, Gianni Infantino.

Los lusos llegan con la presión de pelear por el título, mientras que los cafeteros aspiran a mejorar lo hecho en Brasil 2014, cuando alcanzaron por primera vez los cuartos de final en un Mundial.

Uzbekistán, debutante histórico, y la República Democrática del Congo, en su segunda participación tras 52 años de ausencia, intentarán dar la sorpresa en la zona.



PORTUGAL

Publicidad

Participaciones: 8.

Mejor resultado: Tercero (1966).

Publicidad

Clasificación FIFA: 5°

Entrenador: Roberto Martínez (ESP). A sus 52 años, el técnico español consolidó su prestigio entre los entrenadores más destacados de Europa tras conquistar con Portugal la Liga de Naciones de la UEFA 2024-25. Asumió el banquillo luso en 2023, después de cerrar su etapa con Bélgica, selección a la que llevó a semifinales en Rusia 2018 y con la que cayó en la fase de grupos en Catar 2022.

Estrella: Cristiano Ronaldo. A sus 40 años, Cristiano Ronaldo mantiene una vigencia excepcional y continúa en la élite gracias a una condición física admirable. Desde 2023 trasladó su capacidad goleadora al Al Nassr de Arabia Saudita y en 2026 volverá a hacer historia junto con Lionel Messi y el arquero mexicano Guillermo Ochoa, al convertirse en los primeros futbolistas en asistir a seis Mundiales. Máximo goleador de selecciones en la historia, CR7 busca el único gran trofeo que aún falta en su extraordinario palmarés: la Copa del Mundo.

Cristiano Ronaldo, jugador y capitán de la Selección de Portugal AFP

COLOMBIA

Publicidad

Participaciones: 6.

Mejor resultado: Cuartos de final (2014).

Publicidad

Clasificación FIFA: 13°

Entrenador: Néstor Lorenzo (ARG). En junio de 2022, luego de la frustrada clasificación a Catar, Colombia apostó por Néstor Lorenzo para iniciar un nuevo ciclo. Más allá de su paso por Melgar de Perú, su primera experiencia como entrenador, pesó su trabajo como asistente de José Pekerman en los procesos de Brasil 2014 y Rusia 2018. Su idea del juego está marcada por Carlos Bilardo, con quien disputó el Mundial de Italia 1990 como defensor central.

Estrella: Luis Díaz. Con 29 años y consolidado en la élite europea, el extremo del Bayern Munich es la gran figura de Colombia. Su velocidad, desequilibrio y olfato goleador lo convierten en una amenaza constante. Llega a Norteamérica 2026 para su debut mundialista tras una temporada de alto nivel en la Bundesliga, con 15 goles, 17 asistencias y tres títulos.

Luis Díaz en Colombia vs. Costa Rica. AFP.

UZBEKISTÁN

Publicidad

Participaciones: ninguna.

Clasificación FIFA: 50°

Publicidad

Entrenador: Fabio Cannavaro (ITA). Balón de Oro y mejor jugador del mundo FIFA en 2006, Cannavaro fue uno de los grandes defensores de su generación y capitán de la Italia campeona mundial en Alemania 2006. Asumió en octubre de 2025 como seleccionador de Uzbekistán. A los 52 años, suma su segunda experiencia en una selección luego de dirigir brevemente a China en 2019.

Estrella: Eldor Shomurodov. A sus 30 años, el delantero impone presencia con 1,90 metros de estatura, potencia física y dominio del juego aéreo. Esta temporada recaló en el Istanbul Başakşehir de Turquía tras un recorrido de cinco años en Italia.

Eldor Shomurodov, delantero de Uzbekistán. AFP.

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA DEL CONGO

Participaciones: 1. Mejor resultado: primera ronda (1974).

Publicidad

Clasificación FIFA: 46°

Entrenador: Sébastien Desabre (FRA). El francés de 49 años, sin pasado como futbolista profesional, desarrolló su carrera en África con pasos por Costa de Marfil, Camerún, Túnez, Argelia, Egipto, Marruecos y Uganda. En 2022 asumió en la República Democrática del Congo y logró la histórica clasificación al Mundial con jugadores de raíces congoleñas en Europa.

Publicidad

Estrella: Yoane Wissa. Delantero de 29 años, francés de nacimiento y congoleño por adopción, es el referente del seleccionado. Tras 20 goles en 39 partidos con Brentford, pasó al Newcastle para la temporada 2025-26, pero apenas pudo marcar un tanto en la liga, afectado por lesiones en el club y la selección.