Síguenos en::
Tendencias:
GOL LUIS DÍAZ HOY
COLOMBIA, EN LOS MUNDIALES
MILLONARIOS
LUIS DÍAZ
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / "Dijeron tonterías"; Miguel Russo se defendió ante rumores sobre su estado de salud

"Dijeron tonterías"; Miguel Russo se defendió ante rumores sobre su estado de salud

El técnico de Boca Juniors, Miguel Ángel Russo, arremetió contra quienes hablaban de que su estado físico no era el mejor y que debía dar un paso al costado en su labor. ¡Vea sus declaraciones!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: septiembre 15, 2025 08:49 a. m.
Comparta en:
Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors
Miguel Ángel Russo, técnico de Boca Juniors
Foto: AFP

Publicidad

Publicidad

Publicidad