"Dijeron tonterías"; Miguel Russo se defendió ante rumores sobre su estado de salud

Después del empate 1-1 de Boca Juniors en su visita a Rosario Central, por la jornada ocho de la liga argentina, con goles de Rodrigo Battaglia para Boca y Ángel Di María para los 'canallas', el entrenador 'xeneize' Miguel Ángel Russo habló en rueda de prensa sobre el partido y sobre los rumores acerca de su salud.

Russo, que estuvo internado una semana en el hospital por una infección urinaria y pudo volver a sus labores el jueves pasado, afirmó: "Hubo muchos que dijeron tonterías". De igual manera, se defendió de los que lo critican y dicen que le han pedido su salida del club. "¿Cómo me ves? Muy bien. Entonces (lo que se diga) me entra por un oído y sale por el otro. El que sabe sobre su salud es uno mismo y si estoy trabajando es porque tengo el alta de todos y mi familia es la primera."

Por otro lado, el técnico de 69 años, habló del juego contra Rosario Central. "Fue un partido parejo, Boca viene jugando bien, mantiene un nivel y lo viene incrementado a medida que pasan los encuentros". Además, se refirió sobre volver a visitar el estadio de Rosario Central, equipo que fue su casa durante varios años, más recientemente de 2023 a 2024. "Venir acá siempre es algo distinto, yo normalmente vengo. Hacía un mes que no lo hacía, es importante para mí estar con amigos".

El entrenador argentino, de recordado paso en Colombia por Millonarios, agregó al balance del partido: "Contento de estar en esta ciudad y en este club. Central es un equipo duro, fuerte, la mayoría de los jugadores fueron dirigidos por mí, los conozco. Es una cancha difícil, no es simple. A su forma y a su manera, los dos buscaron el segundo gol. Me voy conforme en muchas cosas, hay otras que mejorar. Fue un partido interesante, muy moderno".

Boca Juniors, celebrando el gol frente a Rosario Central Foto: X/ @BocaJrsOficial

Para finalizar, Russo comentó sobre el futuro próximo de su equipo. "Tenemos una semana de trabajo, volveremos a jugar el domingo, hay que seguir manteniendo y elevando los niveles. Hay que seguir, estamos bien gracias a Dios, buscamos mejorar sabiendo que apuntamos al final de todo porque Boca tiene que ir fundamentando situaciones."

Boca Juniors se encuentra en la tercera posición del grupo A del torneo clausura del fútbol argentino con 13 puntos, a dos de Unión y Barracas Central, que lideran la tabla. El próximo partido del conjunto de Buenos Aires será el próximo domingo 21 de septiembre frente a Central Córdoba en la Bombonera.