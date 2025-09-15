Definidos los rivales de la Selección Colombia femenina en el Mundial de Fútbol Sala

Argentina, Brasil y Colombia, las tres representantes sudamericanas, ya conocen cuáles serán sus rivales en el Mundial de fútbol sala que se disputará en Filipinas, del 21 de noviembre al 7 de diciembre.

Argentina, encuadrada en el grupo A, jugará contra Filipinas, Polonia y Marruecos. Colombia tendrá como rivales, en el B, a España, Tailandia y Canadá y, el D, enfrentará a Brasil, Italia, Irán y Panamá.

Selección Colombia de futsal @lafcfem/Instagram

Publicidad

El C estará integrado por Portugal, Tanzania, Japón y Nueva Zelanda

El Mundial se disputará en Pasig (Manila Metropolitana) y Victorias (Negros Occidental), con gran expectación por tratarse del debut del fútbol sala femenino en un campeonato de esta magnitud y la FIFA ya ha confirmado que el evento contará con cobertura internacional y tecnología de videoarbitraje (VIR).



Así quedaron los grupos del Mundial de Fútbol Sala

Grupo A: Filipinas, Argentina, Polonia y Marruecos.

Publicidad

Grupo B: España, Tailandia, Colombia y Canadá.

Grupo C: Portugal, Japón, Nueva Zelanda y Tanzania.

Grupo D: Brasil, Italia, Irán y Panamá.