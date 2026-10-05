Dodi Lukébakio sorprendió a Francia con un golazo; así fue el 0-1 de Bélgica

Dodi Lukébakio silenció el Stade de France. Este lunes 5 de octubre, Francia recibió a Bélgica, por la fecha 4 del grupo A de la Liga de Naciones, donde también están Italia y Turquía, y la visita abrió el marcador, de la mano de una excelente jugada.

Cuando transcurría el minuto 35, Romeo Lavia levantó la cabeza y envió un pase filtrado, desde antes de la mitad de cancha, para dejar completamente solo a Dodi Lukébakio. Mano a mano con el arquero, Guillaume Restes, no perdonó y puso el 0-1.

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Vea el gol de Dodi Lukébakio en Francia vs Bélgica por Liga de Naciones

¡¡SORPRESA BELGA EN EL STADE DE FRANCE!! Asistencia perfecta de Lavia para Lukebakio, que luego de una gran diagonal, definió con un zurdazo al ángulo para el 1-0 de los Diablos Rojos ante Francia.



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