Síguenos en:
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
JAMES RODRÍGUEZ
JUAN GUILLERMO CUADRADO
SELECCIÓN COLOMBIA
LUIS DÍAZ
FUTBOL COLOMBIANO

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Dodi Lukébakio sorprendió a Francia con un golazo; así fue el 0-1 de Bélgica

Dodi Lukébakio sorprendió a Francia con un golazo; así fue el 0-1 de Bélgica

Cuando se jugaba el minuto 35, en el Stade de France, por la fecha 4 del grupo A de la Liga de Naciones, Dodi Lukébakio dijo presente para inflar las redes.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2026
Comparta en:
Dodi Lukébakio celebra el gol de Bélgica contra Francia en la Liga de Naciones
Dodi Lukébakio celebra el gol de Bélgica contra Francia en la Liga de Naciones
AFP

Dodi Lukébakio silenció el Stade de France. Este lunes 5 de octubre, Francia recibió a Bélgica, por la fecha 4 del grupo A de la Liga de Naciones, donde también están Italia y Turquía, y la visita abrió el marcador, de la mano de una excelente jugada.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

Cuando transcurría el minuto 35, Romeo Lavia levantó la cabeza y envió un pase filtrado, desde antes de la mitad de cancha, para dejar completamente solo a Dodi Lukébakio. Mano a mano con el arquero, Guillaume Restes, no perdonó y puso el 0-1.

Publicidad

Últimas noticias

Zinedine Zidane, director técnico de la Selección Francia, en la Liga de Naciones
Gol Caracol

El gesto de Zinedine Zidane que no pasó desapercibido en Francia vs. Bélgica

Harry Kane junto a Luis Díaz en un juego de la actual temporada en Alemania.
Gol Caracol

Motivo de celebración para Luis Díaz y Bayern Múnich; "ya trabajan en los últimos detalles"

Vea el gol de Dodi Lukébakio en Francia vs Bélgica por Liga de Naciones

Publicidad

Francia y Bélgica se enfrentan en el duelo correspondiente a la fecha 4 de la Liga de las Naciones
EN VIVO
Gol Caracol

🔴Francia vs. Bélgica, EN VIVO HOY; minuto a minuto de la cuarta jornada de la Liga de Naciones

Zinedine Zidane, director técnico de la Selección Francia, en la Liga de Naciones
Gol Caracol

El gesto de Zinedine Zidane que no pasó desapercibido en Francia vs. Bélgica

Francia vs Italia, duelo correspondiente a la fecha 3 de la Liga de Naciones de la UEFA
EN VIVO
Gol Caracol

Reviva el empate 1-1 entre Francia e Italia, en el partido por la Liga de las Naciones.

⚽ Síganos en Google Noticias con toda la información del fútbol mundial
Relacionados

Selección Bélgica

Selección Francia

Liga de las Naciones

Publicidad

Publicidad

Publicidad