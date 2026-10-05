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Gol Caracol  / El gesto de Zinedine Zidane que no pasó desapercibido en Francia vs. Bélgica

El gesto de Zinedine Zidane que no pasó desapercibido en Francia vs. Bélgica

Por la fecha 4 del grupo A de la Liga de Naciones y en el Stade de France, las miradas se quedaron con el técnico, Zinedine Zidane, luego de una acción que protagonizó.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 5 de oct, 2026
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Zinedine Zidane, director técnico de la Selección Francia, en la Liga de Naciones
Zinedine Zidane, director técnico de la Selección Francia, en la Liga de Naciones
AFP

Zinedine Zidane es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia. Su magia, calidad y técnica, siempre sorprendían al mudo entero. Y dichas cualidades nunca las perdió; así lo demostró este lunes 5 de octubre, en el marco del partido entre Francia y Bélgica, por la Liga de Naciones.

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Cuando transcurría el minuto 13, un mal saque del arquero, Maarten Vandevoordt, llegó hasta la zona técnica donde se encontraba 'Zizou'. Allí, con toda la tranquilidad del caso, bajó la pelota y la 'durmió', llevándose las miradas y los aplausos de los presentes.

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