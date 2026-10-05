El gesto de Zinedine Zidane que no pasó desapercibido en Francia vs. Bélgica

Zinedine Zidane es considerado como uno de los mejores futbolistas de la historia. Su magia, calidad y técnica, siempre sorprendían al mudo entero. Y dichas cualidades nunca las perdió; así lo demostró este lunes 5 de octubre, en el marco del partido entre Francia y Bélgica, por la Liga de Naciones.

Cuando transcurría el minuto 13, un mal saque del arquero, Maarten Vandevoordt, llegó hasta la zona técnica donde se encontraba 'Zizou'. Allí, con toda la tranquilidad del caso, bajó la pelota y la 'durmió', llevándose las miradas y los aplausos de los presentes.

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Vea el control de balón de Zinedine Zidane, en Francia vs. Bélgica

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👏🏼 NO PIERDE LA MAGIA... ¿Puntaje para la pelota que bajó Zinedine ZIDANE en Francia vs. Bélgica? ¡Una belleza en el Stade de France!



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