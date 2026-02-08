Dominik Szoboszlai marcó un golazo de tiro libre, en Liverpool vs. Manchester City

En una tarde cargada de tensión en la Premier League, Anfield fue testigo de una obra de arte de un jugador del Liverpool, pese a que el resultado final favoreciera al Manchester City por 2-1. El gran protagonista fue Dominik Szoboszlai, quien al minuto 74 rompió un empate que parecía inamovible con un tiro libre de antología.

Desde aproximadamente 30 metros, el mediocampista húngaro ejecutó un disparo con una técnica impecable. El balón, impulsado con una potencia descomunal, trazó una parábola endiablada que se abrió hacia el poste derecho de un Gianluigi Donnarumma, que solo pudo ser un espectador de lujo ante semejante 'fierrazo'. El efecto y la precisión del remate recordaron a los mejores especialistas del balón parado, desatando la euforia total en las tribunas.

Sin embargo, la magia del húngaro no fue suficiente para contener la jerarquía visitante. La reacción del City llegó sobre el cierre con un tanto de Bernardo Silva y un penal agónico de Erling Haaland. Para Szoboszlai, la jornada terminó en un contraste agridulce: pasó del grito sagrado a la expulsión en tiempo de descuento tras una revisión del VAR. Un gol de otro planeta que, lastimosamente para el Liverpool, no bastó para frenar el triunfo de los dirigidos por Pep Guardiola.



Vea el golazo de tiro libre de Dominik Szoboszlai en Liverpool vs. Manchester City

¡¡AY DIOS MIOOO, GOLAZO INFERNAL DEL LIVERPOOL!! TIRO LIBRE IMPRESIONANTE DE SZOBOSZLAI PARA MARCAR EL 1-0 DE LOS REDS ANTE CITY EN ANFIELD.



