Gol Caracol  / Dominik Szoboszlai marcó un golazo de tiro libre, en Liverpool vs. Manchester City

El volante húngaro fue el autor de una bonita anotación en el partido entre el conjunto 'red' y los 'citizen', que terminó con un resultado de 1-2 a favor del cuadro de Mánchester. ¡Vea el video!

Por: Jhonatan David Reyes Rubio
Actualizado: 8 de feb, 2026
Dominik Szoboszlai, autor de un golazo en el partido entre Liverpool y Manchester City
Dominik Szoboszlai, autor de un golazo en el partido entre Liverpool y Manchester City
Foto: AFP

