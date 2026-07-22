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Gol Caracol  / Enzo Fernández se empezó a quedar sin 'pretendientes'; gigante de Europa descartó su fichaje

Enzo Fernández se empezó a quedar sin 'pretendientes'; gigante de Europa descartó su fichaje

Desde territorio europeo llega reveladora noticia sobre el futbolista argentino, quien, parece ser, su expulsión en la final del Mundial le empieza a 'costar caro'.

Por: Dilhan Stiwar Almonacid / Twitter: @AlmonacidDilhan
Actualizado: 22 de jul, 2026
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Enzo Fernández; jugador del Mundial 2026
Enzo Fernández; jugador del Mundial 2026
Fotografía de: AFP

En pocos días le cambió el panorama a Enzo Fernández, quien después de la final del Mundial frente a España, ahora deberá definir su futuro profesional, en una ventana de transferencias sin muchos movimientos para él.

Y es que, según se pudo conocer en ‘Sky Sports’ hace unas horas, el Real Madrid se bajó completamente por él, cambiando sus prioridades a otro tipo de futbolistas; por lo que el argentino ahora regresó al mismo lugar, pese a su deseo de vestirse de blanco en la siguiente temporada.

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Evidentemente, esto implica un problema para el Chelsea, quien, aunque no había tenido negociaciones avanzadas por el argentino; sí que esperaba que se pudiera concretar la salida de Enzo, una vez finalizada la Copa del Mundo.

Sin embargo, según lo destacó el portal ‘Fichajes.com’, “su expulsión en la final del Mundial contra España terminó siendo determinante en la derrota de Argentina, siendo este episodio extradeportivo y su irregular rendimiento reciente motivos serios para dudar en las oficinas del Santiago Bernabéu, referente al fichaje del mediocampista de 25 años”.

Justo por eso, hace un par de horas en 'Sky Sports' confirmaron la baja definitiva de los ‘merengues’ por el argentino: “El Real Madrid se ha descartado, por ahora, de la puja por el fichaje de Fernández, lo que deja pocos pretendientes viables”.

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Es importante recalcar que Chelsea pide aproximadamente unos 120 millones de libras esterlinas por Enzo Fernández; siendo este un precio alto en el mercado, por lo cual no es tan fácil que sean varios los equipos que lleguen con el dinero en la mesa por él.

Y justamente, por el alto nivel de inversión que hicieron los ‘blues’ cuando lo ficharon; en la institución londinense lo que menos quieren es perder dinero por la operación del argentino, quien podría ser una de las fichas importantes en el esquema dirigido por Xabi Alonso en la temporada, próxima a iniciar.

Enzo Fernández, volante argentino del Chelsea.
Enzo Fernández, volante argentino del Chelsea.
AFP

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“Enzo Fernández ha manifestado en varias ocasiones su interés por fichar por el Real Madrid, pero por lo que sabemos hasta el momento, Real Madrid no ha hecho ninguna oferta por él. Además, tras haber invertido más de 100 millones de libras en la compra de Fernández en 2023, el Chelsea buscaría recuperar al menos una cantidad similar para autorizar su venta. Cada jugador tiene un precio y el de Fernández es de 120 millones de libras. Si lo quieren, eso es lo que costará ficharlo”, agregó la información de ‘Sky Sports’.

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