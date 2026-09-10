Partidos EN VIVO HOY 10 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Este jueves 10 de septiembre, el calendario futbolero trae buenos duelos en torneos como la Copa Libertadores y la Sudamericana. Además, de que la Selección Colombia femenina Sub-20 tiene su segunda salida en el Mundial de Polonia 2026 enfrentando a Portugal. Este juego EN VIVO HOY por Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic aquí: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos
Además, es el debut de Bayern Múnich, que tiene en sus filas a Luis Díaz, en la Champions League. Los 'bavaros' se enfrentan en el Allianz Arena al Bodø/Glimt.
Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 10 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, jueves 10 de septiembre del 2026:
|Hora
|Equipos
|Competición
|Canales de transmisión
|8:00 a.m.
|Corea del Norte vs. Costa Rica
|FIFA Mundial Femenino Sub-20
|DGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|11:00 a.m.
|Colombia vs. Portugal
|FIFA Mundial Femenino Sub-20
|Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
|11:45 a.m.
|Fenerbahçe vs. AS Roma
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN
|11:45 a.m.
|PSV Eindhoven vs. Shakhtar Donetsk
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|2:00 p.m.
|Bayern Múnich vs. Bodø/Glimt
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN
|2:00 p.m.
|Como 1907 vs. RB Leipzig
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 5
|2:00 p.m.
|Slavia Praha vs. Lens
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 3
|2:00 p.m.
|Manchester United vs. Sabah FK
|Champions League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|5:00 p.m.
|Orsomarso vs. Tigres FC
|Torneo BetPlay
|Win
|5:00 p.m.
|Patriotas vs. Barranquilla
|Torneo BetPlay
|Win YouTube
|7:30 p.m.
|Independiente del Valle vs. CR Flamengo
|Copa Libertadores
|Disney+ Premium, ESPN
|7:30 p.m.
|Cienciano vs. Montevideo City Torque
|Copa Sudamericana
|DGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
|8:00 p.m.
|Millonarios vs. Deportivo Cali
|Liga BetPlay
|Win
|8:06 p.m.
|Marathón vs. Alajuelense
|CONCACAF Central American Cup
|Disney+ Premium
|10:06 p.m.
|Luis Ángel Firpo vs. Deportivo Olimpia
|CONCACAF Central American Cup
|Disney+ Premium