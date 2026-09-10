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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 10 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 10 de septiembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY jueves 10 de septiembre del 2026, con acción de la Selección Colombia en el Mundial Femenino Sub-20 y juega Luis Díaz con Bayern Múnich en la Champions League. ¡Agéndese!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 10 de sept, 2026
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La Selección Colombia femenina Sub-20 juega HOY en el Mundial de Polonia 2026.
La Selección Colombia femenina Sub-20 juega HOY en el Mundial de Polonia 2026.
Foto oficial de la FCF

Este jueves 10 de septiembre, el calendario futbolero trae buenos duelos en torneos como la Copa Libertadores y la Sudamericana. Además, de que la Selección Colombia femenina Sub-20 tiene su segunda salida en el Mundial de Polonia 2026 enfrentando a Portugal. Este juego EN VIVO HOY por Gol Caracol, en Ditu y en este portal, haciendo clic aquí: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos

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Además, es el debut de Bayern Múnich, que tiene en sus filas a Luis Díaz, en la Champions League. Los 'bavaros' se enfrentan en el Allianz Arena al Bodø/Glimt.

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 10 de septiembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, jueves 10 de septiembre del 2026:

HoraEquiposCompeticiónCanales de transmisión
8:00 a.m.Corea del Norte vs. Costa RicaFIFA Mundial Femenino Sub-20DGO, DSports 2, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
11:00 a.m.Colombia vs. PortugalFIFA Mundial Femenino Sub-20Gol Caracol, Ditu y www.golcaracol.com
11:45 a.m.Fenerbahçe vs. AS RomaChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN
11:45 a.m.PSV Eindhoven vs. Shakhtar DonetskChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
2:00 p.m.Bayern Múnich vs. Bodø/GlimtChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN
2:00 p.m.Como 1907 vs. RB LeipzigChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 5
2:00 p.m.Slavia Praha vs. LensChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 3
2:00 p.m.Manchester United vs. Sabah FKChampions LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
5:00 p.m.Orsomarso vs. Tigres FCTorneo BetPlayWin
5:00 p.m.Patriotas vs. BarranquillaTorneo BetPlayWin YouTube
7:30 p.m.Independiente del Valle vs. CR FlamengoCopa LibertadoresDisney+ Premium, ESPN
7:30 p.m.Cienciano vs. Montevideo City TorqueCopa SudamericanaDGO, DSports, Amazon Prime Video, Paramount+, DAZN
8:00 p.m.Millonarios vs. Deportivo CaliLiga BetPlayWin
8:06 p.m.Marathón vs. AlajuelenseCONCACAF Central American CupDisney+ Premium
10:06 p.m.Luis Ángel Firpo vs. Deportivo OlimpiaCONCACAF Central American CupDisney+ Premium
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