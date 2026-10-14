Duro golpe al Real Madrid: se conoció la sanción a Vinícius, tras salir expulsado contra Villarreal

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, tendrá que cumplir cuatro partidos de sanción por su expulsión con roja directa la última jornada de Liga frente al Villarreal, por lo que se perderá el clásico contra el Barcelona en el Spotify Camp Nou el domingo 25 de octubre.

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al brasileño este miércoles por su expulsión en el minuto 73, "por halar del pelo" a Nathan Saliba, "con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos" y por dirigirse al árbitro en actitud agresiva tras la roja, según reflejó el acta del colegiado Isidro Díaz.

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Con esta sanción el madridista será baja en el próximo encuentro, el domingo que viene contra el Sevilla, en el clásico en Barcelona y en las siguientes jornadas ligueras contra el Racing en Santander el 1 de noviembre y en Mestalla ante el Valencia el día 7.

Vinícius salió expulsado en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España. Foto: Getty Imágenes

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