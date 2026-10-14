Síguenos en:
Tendencias:
FÚTBOL COLOMBIANO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
SANTA FE
SELECCIÓN COLOMBIA

Publicidad

Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Gol Caracol  / Duro golpe al Real Madrid: se conoció la sanción a Vinícius, tras salir expulsado contra Villarreal

Duro golpe al Real Madrid: se conoció la sanción a Vinícius, tras salir expulsado contra Villarreal

El Comité de Competición sancionó este miércoles a Vinícius Júnior, luego de que el brasileño haya visto la roja en el duelo contra Villarreal por Liga. Esta decisión afecta de cara al clásico contra Barcelona.

Por: EFE
Actualizado: 14 de oct, 2026
Comparta en:
Vinícius Júnior salió expulsado en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España.
Vinícius Júnior salió expulsado en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

El delantero brasileño del Real Madrid, Vinícius Júnior, tendrá que cumplir cuatro partidos de sanción por su expulsión con roja directa la última jornada de Liga frente al Villarreal, por lo que se perderá el clásico contra el Barcelona en el Spotify Camp Nou el domingo 25 de octubre.

Siga nuestro canal para tener las noticias de nuestras figuras, del fútbol colombiano e internacional.
⚽ Síganos en Google Discover con toda la información del fútbol mundial

El Comité de Disciplina de la Federación Española de Fútbol (RFEF) sancionó al brasileño este miércoles por su expulsión en el minuto 73, "por halar del pelo" a Nathan Saliba, "con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos" y por dirigirse al árbitro en actitud agresiva tras la roja, según reflejó el acta del colegiado Isidro Díaz.

Publicidad

Últimas noticias

Deportivo Cali y Santa Fe definen este sábado al campeón de la Liga Femenina 2026.
Gol Caracol

Cali y Santa Fe, a poner el nombre de Colombia en lo más alto: inicia la Copa Libertadores Femenina

Boxeo (Imagen de referencia).
Gol Caracol

Luto en Sudamérica; excampeón mundial de boxeo falleció a los 59 años

Con esta sanción el madridista será baja en el próximo encuentro, el domingo que viene contra el Sevilla, en el clásico en Barcelona y en las siguientes jornadas ligueras contra el Racing en Santander el 1 de noviembre y en Mestalla ante el Valencia el día 7.

Vinícius salió expulsado en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España.
Vinícius salió expulsado en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

Publicidad

Información en desarrollo...

Relacionados

Vinícius Júnior

Real Madrid

Publicidad

Publicidad

Publicidad