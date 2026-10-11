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Gol Caracol  / El mensaje de arrepentimiento de Vinícius, tras su expulsión contra Villarreal

El mensaje de arrepentimiento de Vinícius, tras su expulsión contra Villarreal

El delantero del Real Madrid, Vinícius Júnior, ha pedido disculpas públicamente tanto a sus compañeros de equipo como a la afición tras ser expulsado en el último encuentro frente al Villarreal.

Por: EFE
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Vinícius Júnior salió expulsado en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España.
Vinícius Júnior salió expulsado en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

Vinícius Júnior, delantero brasileño del Real Madrid, pidió perdón el sábado a sus compañeros y a la afición madridista después de ser expulsado con tarjeta roja directa en la victoria de su equipo frente al Villarreal (1-0) por agarrar del pelo a Saliba.

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"La alegría sigue... Perdón a mi equipo y la afición", escribió Vinícius en su cuenta oficial de Instagram después del encuentro disputado en el estadio Santiago Bernabéu, en el que el conjunto dirigido por José Mourinho logró los tres puntos gracias a un tanto del marfileño Yan Diomandé.

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El brasileño, que comenzó el partido en el banquillo por primera vez esta temporada, ingresó en el terreno de juego durante la segunda parte y fue protagonista de una de las acciones más polémicas del encuentro.

Vinícius Júnior se fue expulsado en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España.
Vinícius Júnior se fue expulsado en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España.
Foto: AFP

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En el minuto 72, Vinícius marcó el que parecía ser el segundo gol del Real Madrid, pero el colegiado Isidro Díaz de Mera, después de revisar la jugada en el monitor a instancias del VAR, anuló el tanto por un tirón de pelo del atacante a Saliba y le mostró la tarjeta roja directa.

La decisión provocó las protestas del futbolista, que tuvo que ser contenido por varios de sus compañeros antes de abandonar el terreno de juego. Su expulsión obligó al Real Madrid a disputar con diez jugadores el tramo final del encuentro, en el que el Villarreal buscó sin éxito el empate.

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