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Gol Caracol  / "Actitud agresiva" y protestas a gritos, el acta que acorrala a Vinícius Júnior

"Actitud agresiva" y protestas a gritos, el acta que acorrala a Vinícius Júnior

El acta del árbitro Isidro Díaz de Mera complica el panorama para Vinícius Júnior, tras su expulsión frente al Villarreal. Además, se revelaron los audios del VAR en esa jugada.

Por: EFE
Actualizado: 11 de oct, 2026
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Editado por: Gol Caracol
Vinícius Júnior fue expulsado en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España.
Vinícius Júnior fue expulsado en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España.
Foto: Getty imágenes

El acta del árbitro, Isidro Díaz de Mera, del partido de este sábado entre el Real Madrid y el Villarreal recoge las protestas "a voz en grito" del delantero Vinícius Júnior hacia el colegiado, al que se dirigió con "actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta", tras recibir la tarjeta roja en el minuto 73 de partido.

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El escrito explica que Vinícius fue expulsado "por tirar del pelo a un adversario con el balón en juego, sin estar el balón en disputa entre ellos".

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Y luego relata los hechos posteriores: "Estando el juego detenido, Vinícius, después de haber sido expulsado y encontrándose aún en el terreno de juego, siguió protestando mi decisión, a voz en grito, dirigiéndose a la zona donde me encontraba con actitud agresiva, teniendo que ser sujetado por compañeros de su equipo, sin poder apreciar ninguna expresión concreta".

Vinícius Júnior salió expulsado en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España.
Vinícius Júnior salió expulsado en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España.
Foto: Getty Imágenes

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Revelaron el audio del VAR

El audio del VAR de la expulsión en el minuto 73 del delantero brasileño refleja que el colegiado de VAR, Alejandro Muñiz Ruiz, llamó al árbitro de campo, Isidro Díaz de Mera, para valorar "una potencial conducta violencia" del atacante en la jugada del 2-0 porque "tira del pelo al jugador del Villarreal" Nathan Saliba.

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"Isidro, te recomiendo una revisión para que valores una potencial conducta violenta en la consecución del gol", avisa Alejandro Muñiz a Isidro Díaz de Mera, según los sonidos publicados por la Real Federación Española de Fútbol en sus canales oficiales.

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"Álex, que hable Puli (Juan Luis Pulido Santana, árbitro asistente del VAR), porque a ti se te entrecorta mucho", le dice el árbitro desde el campo.

Vinícius Júnior se fue expulsado en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España.
Vinícius Júnior se fue expulsado en Real Madrid vs. Villarreal por la Liga de España.
Foto: AFP

"Según observamos, Vinícius tira del pelo al jugador del Villarreal", interviene Juan Luis Pulido.

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"Perfecto, ya lo he visto", responde Isidro Díaz tras verlo en el monitor.

"Esta jugada pertenece a la misma fase de consecución del gol", transmite Pulido Santana a Díaz de Mera, que concluye: "Perfecto, Álex, Puli, para mí voy a reanudar con falta y roja para el 7 del equipo local ¿Vale?".

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