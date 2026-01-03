Síguenos en:
Eduardo Vargas, histórico de la selección chilena, definió su nuevo equipo para 2026

El delantero austral, de 36 años, jugó durante el segundo semestre de 2025 en Audax Italiano, club con el que convirtió cinco goles en 15 partidos.

Por: EFE
Actualizado: 3 de ene, 2026
Eduardo Vargas durante un partido frente a Atlético Nacional por Copa Libertadores
AFP

