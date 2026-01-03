Figura de Junior estaría cerca de fichar por un campeón de la Copa Libertadores

Junior de Barranquilla, flamante campeón del fútbol colombiano, ya trabaja en la planificación de una nómina competitiva con la mirada puesta en su gran objetivo internacional: la Copa Libertadores. Sin embargo, el mercado de fichajes comienza a generar inquietud en el entorno del club, especialmente por el futuro de una de sus principales figuras.

Uno de los grandes artífices de la estrella número 11 del ‘tiburón’ fue José Enamorado, quien tuvo una actuación determinante en la final frente a Deportes Tolima. En la serie de 180 minutos, el extremo izquierdo marcó tres goles, convirtiéndose en la gran figura de la definición y siendo clave para que Junior levantara un nuevo título.

El rendimiento del atacante barranquillero, de 26 años, no pasó desapercibido fuera del país. Su desequilibrio, velocidad y capacidad para aparecer en momentos decisivos despertaron el interés de varios clubes del exterior, que siguen de cerca su situación contractual con el conjunto rojiblanco.



¿José Enamorado al Brasileirao?

José Enamorado, campeón con Junior de Barranquilla de la Liga BetPlay II-2025. X de @JuniorClubSA

En las últimas horas tomó fuerza el rumor de que el jugador de Junior podría empacar maletas y volar a Brasil, donde vestiría la camiseta de uno de los clubes más importantes del país. Según versiones cercanas al mercado, todo estaría encaminado para que el colombiano dé el salto al Brasileirao.



De acuerdo con la información del periodista Ekrem Konur, Grêmio de Porto Alegre sería el próximo destino de José Enamorado. El conjunto brasileño, donde actualmente militan los colombianos Gustavo Cuéllar y Miguel Monsalve, tendría negociaciones avanzadas para cerrar el fichaje del extremo.

Publicidad

“¡Grêmio ultima el fichaje definitivo de José Enamorado, procedente del Junior de Barranquilla! Se espera el anuncio oficial en los próximos días. El jugador rechazó ofertas de cuatro clubes de Argentina y México”, escribió el comunicador a través de su cuenta de X.

🚨🆕 #Grêmio 🇨🇴

Grêmio are finalizing the permanent signing of José Enamorado from Junior de Barranquilla!



📌 Official announcement expected in the coming days.

❌ Player rejected offers from 4 clubs in Argentina & Mexico. pic.twitter.com/l0HLzcDSjM — Ekrem KONUR (@Ekremkonur) January 3, 2026

De confirmarse su traspaso al Grêmio, Enamorado tendría participación internacional, ya que el ‘maior do sul’ aseguró su clasificación a la fase de grupos de la Copa Sudamericana, lo que representaría una nueva vitrina continental para el colombiano.



Números de José Enamorado

Durante su paso por Junior de Barranquilla, José Enamorado disputó 126 partidos en todas las competiciones, con un registro de 16 goles y 17 asistencias en 7.653 minutos en cancha, números que reflejan su importancia dentro del esquema ofensivo del equipo.

Publicidad

Además de Junior, el atacante defendió en Colombia las camisetas de Deportivo Cali, Independiente Santa Fe, Orsomarso y Real Cartagena, consolidando una trayectoria que hoy podría llevarlo a uno de los grandes retos de su carrera en el fútbol brasileño.