Síguenos en:
Tendencias:
JUNIOR DE BARRANQUILLA
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / "Las últimas dos actuaciones de Jhon Arias han sido realmente buenas en la posición de ocho"

"Las últimas dos actuaciones de Jhon Arias han sido realmente buenas en la posición de ocho"

El jugador de la Selección Colombia marcó su primer gol con el Wolves en la Premier League, lo que despertó elogios en suelo inglés.

Por: Javier García
Actualizado: 3 de ene, 2026
Comparta en:
Jhon Arias, jugador colombiano al servicio del Wolves
Jhon Arias, jugador colombiano al servicio del Wolves
@wolves/Instagram

Publicidad

Publicidad

Publicidad