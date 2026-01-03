"Las últimas dos actuaciones de Jhon Arias han sido realmente buenas en la posición de ocho"

Jhon Arias comenzó el 2026 con el pie derecho en Inglaterra. El jugador de la Selección Colombia marcó el pasado sábado 3 de enero su primer gol en la Premier League con la camiseta del Wolverhampton, club que a mediados de 2025 pagó cerca de 17 millones de euros al Fluminense para quedarse con sus servicios.

El tanto del chocoano no solo significó un alivio personal, sino también un punto de inflexión para un equipo que venía atravesando un momento complejo. La adaptación de Arias al fútbol inglés no ha sido sencilla, en gran parte por el difícil presente del Wolves, que llegó a la fecha 20 como colero del campeonato, situación que ha condicionado el rendimiento colectivo y el proceso de acoplamiento del colombiano, de 28 años.

Sin embargo, la paciencia comenzó a dar frutos. La primera celebración de Jhon Arias en la Premier League vino acompañada del primer triunfo del Wolverhampton en el torneo, tras imponerse 3-0 al West Ham en condición de local, resultado que renovó las esperanzas del club y fortaleció la confianza del plantel.



Elogios para Jhon Arias, tras su última actuación

Jhon Arias celebra el gol que marcó con Wolverhampton frente al West Ham por la Premier League. AFP

Luego de la victoria frente a los ‘hammers’, Rob Edwards, entrenador del Wolves, se refirió al rendimiento del exjugador con pasado en América de Cali e Independiente Santa Fe, destacando su versatilidad y crecimiento en una posición más retrasada.



“Sus dos últimas actuaciones han sido realmente buenas en esa posición de ocho, una posición más retrasada. Cubre muy bien el campo y, obviamente, tiene mucha calma cuando tiene el balón”, afirmó Edwards.

Publicidad

El técnico también resaltó la confianza depositada en Arias y en otros jugadores que respondieron dentro del plan de juego.

“Se volvió a apostar por ellos porque se lo merecían. El otro día quizá fue más por necesidad: tuvimos que hacer cambios y mover un poco las piezas, pero hoy el plan estaba claramente definido y tuvieron la oportunidad de repetirlo y respaldarlo con hechos, y estoy realmente muy satisfecho de que lo hayan hecho”, añadió el estratega.

Publicidad

¡GOOOOOOOOOOOOOOOOOL de Jhon Arias!



El colombiano y su PRIMER GOL en la Premier League



Wolves derrota a West Ham



▶️ Mira la 🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 #PremierLeague en el Plan Premium de #DisneyPlus pic.twitter.com/AO5hxItvF2 — ESPN Colombia (@ESPNColombia) January 3, 2026

¿Cuándo vuelve a jugar Wolves?

Con la obligación de seguir sumando para intentar salir del fondo de la tabla, el Wolverhampton volverá a tener acción por la fecha 21 de la Premier League cuando enfrente al Everton, en partido programado para el miércoles 7 de enero, a partir de las 2:30 p. m. (hora colombiana).

Actualmente, el Wolves ocupa la posición número 20 con seis puntos, a 12 unidades de los puestos de salvación, por lo que cada compromiso será clave en la lucha por evitar el descenso. Para Jhon Arias, este primer gol puede marcar el inicio de una etapa decisiva en su aventura por el fútbol inglés.