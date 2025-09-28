Síguenos en::
Gol Caracol  / Efraín Juárez estalló contra el arbitraje en América vs. Pumas: "Chinguen a su m*dre todos"

Efraín Juárez estalló contra el arbitraje en América vs. Pumas: "Chinguen a su m*dre todos"

Pumas UNAM perdió 4-1 con América en la Liga MX y una de las imágenes virales del partido tuvo como protagonista a Efraín Juárez, DT de los 'felinos'.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 28 de sept, 2025
Efraín Juárez, extécnico de Atlético Nacional
