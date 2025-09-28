Efraín Juárez estalló contra el arbitraje en América vs. Pumas: "Chinguen a su m*dre todos"

Las Águilas del América del entrenador brasileño Andre Jardine fueron de menos a más para golear hoy por 4-1 a los Pumas UNAM y subir al tercer lugar del torneo Apertura 2025 del fútbol mexicano. Más allá del resultado, uno de los momentos virales del encuentro fue la provocación y posterior cruce de palabras con los árbitros por parte de Efraín Juárez, DT de los 'felinos'.

Con dos goles de Alejandro Zendejas, uno del colombiano José Zúñiga y un autogol del colombiano Álvaro Angulo, los azulcremas se impusieron a unos universitarios que habían tomado ventaja en el primer tiempo con una diana de Jorge Ruvalcaba.

América dejó ir por lo menos tres oportunidades de gol en los primeros 45 minutos, en los que se vio debajo en el marcador con un gol de Ruvalcaba, de derecha, a pase de José Juan Macías. En ese momento se vivió el primer momento de tensión por una celebración de Efraín Juárez que fue catalogada como provocación.

¡LO CELEBRÓ CON TODO! 🔥



Efraín Juárez le festejó a la afición del América el gol de Ruvalcaba. 🗣️🗣️🗣️



📹 @pablo_LMtz pic.twitter.com/syhEw4vOUv — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) September 28, 2025

La actitud de Juárez no tuvo freno y poco de irse al descanso se fue expulsado por tercera vez desde que llegó al club. Todo se dio por un fuerte reclamo al juez central por una falta a favor de los américanos. Según el portal 'TUDN', las palabras del DT al colegiado fueron "Chinguen todos a su madre".

¿QUÉ LE DIJO AL SILBANTE? 👀 ❌



Efraín Juárez vio la tarjeta roja por tercera vez desde su llegada al banquillo auriazul, en esta ocasión, según información de TUDN, el estratega felino le habría dicho "CHING@S A TU MADRE" a César Arturo Ramos, gracias a lo que se pudo observar… pic.twitter.com/qV9i4gB7HF — MedioTiempo (@mediotiempo) September 28, 2025

Publicidad

Las Águilas salieron a matar o morir en la segunda mitad y pronto comenzaron a imponer condiciones.

En el 53, Navas salvó a los universitarios, al quedarse con un balón rematado por Israel Reyes, pero dos minutos después los azulcremas empataron, cuando el francés Allan Saint-Maximin remató y Angulo metió en propia puerta un rebote del portero costarricense.

Publicidad

A partir de ahí, América fue el único equipo en la cancha y, a diferencia de la primera mitad, sí tuvo puntería.

Zúñiga anotó de cabeza, a pase de Alexis Gutiérrez, en el 59; y Zendejas puso el 3-1 con el elegante gol en el 73. Aceptó un servicio de Saint-Maximin y con un toque suave de pierna zurda puso la pelota por encima de Navas.

En el 83, Zendejas fue derribado en el área y convirtió el penalti para poner marcador de goleada ante un oponente derrumbado.