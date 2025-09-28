Polémica por penal sancionado al Deportivo Cali frente a Águilas; ¿era mano?

Deportivo Cali cayó 3-1 en su visita a Águilas Doradas, en compromiso correspondiente a la fecha 13 de la Liga BetPlay II-2025. Las anotaciones para el conjunto antioqueño fueron obra de Johan Caballero, Hernán López y Yony González, mientras que los ‘azucareros’ descontaron por intermedio de Andrey Estupiñán.

El tanto del equipo dirigido por Alberto Gamero estuvo marcado por la polémica, debido a una supuesta mano dentro del área de Jean Pineda que el juez Wilmar Montaño confirmó como pena máxima tras revisar el VAR.



Así fue el penal sancionado para Deportivo Cali