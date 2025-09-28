Síguenos en::
Tendencias:
CRISTIANO RONALDO
LUIS DÍAZ
JAMES RODRÍGUEZ
PERIODISTAS PELEARON
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Sección Fútbol Colombiano Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Polémica por penal sancionado al Deportivo Cali frente a Águilas; ¿era mano?

Polémica por penal sancionado al Deportivo Cali frente a Águilas; ¿era mano?

El conjunto ‘azucarero’ se enfrentó en el estadio Alberto Grisales de Rionegro a Águilas Doradas, que se impuso 3-1; sin embargo, el juego no estuvo ajeno a la controversia arbitral.

Por: Javier García
Actualizado: 28 de sept, 2025
Comparta en:
Águilas vs. Cali
Águilas vs. Cali
Captura TV cerrada

Publicidad

Publicidad

Publicidad