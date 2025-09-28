Síguenos en::
Gol Caracol  / Primer batacazo del Mundial Sub-20 de Chile: Marruecos venció 2-0 a España

Este domingo, en la primera fecha del grupo C, Marruecos dio la sorpresa al superar a España, en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.

Por: EFE
Actualizado: 28 de sept, 2025
España vs. Marruecos en el Estadio Nacional Julio Martínez Prádanos.
AFP.

