Egipto avanzó a los octavos de final del Mundial 2026, tras vencer 2-4 en los penaltis a Australia

Australia y Egipto se enfrentaron este viernes por un cupo a los octavos de final del Mundial 2026, en un compromiso que se fue a los penaltis tras el 1-1 luego del tiempo reglamentario y la prórroga.

Finalmente, el paso a la siguiente ronda en la cita orbital de Estados Unidos, México y Canadá fue para los 'faraones' que vencieron 2-4 a los 'socceroos' desde el punto blanco del penalti.

Fue un compromiso en el AT&T Stadium, en Arlington, Texas, bastante parejo, aunque el combinado de Australia fue el que generó constante peligro al pórtico de Egipto custodiado por Mostafa Shobeir. La pelota detenida fue clave para los dirigidos por Tony Popovic.



Hay que precisar que fue Egipto el que abrió el marcador en tierras texanas por intermedio de Emam Ashour, al minuto 13, para la euforia de los hinchas egipcios en las tribunas.

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El empate de Australia, el 1-1, llegó en la segunda parte. Tras un cobro de pelota detenida, y al intentar rechazar el balón, Mohamed Hany terminó enviando el mismo en su propia portería.

Acción de juego entre Selección de Australia vs. Selección de Egipto Fotografías de: AFP

Luego de la igualdad, los australianos generaron más opciones para ampliar en el tablero, pero el arquero de Egipto, Mostafa Shobeir, se quedó con el balón sin problemas.

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A su vez, Egipto generó ocasiones, sobre todo en el tiempo de adición del segundo tiempo; no obstante, Patrick Beach, golero de los 'socceroos' tuvo un 'atajadón' que se ganó los vítores de sus espectadores en las tribunas y de sus compañeros en cancha. El juego acabó 1-1 en el tiempo reglamentario; la prórroga estuvo escrita.

En el tiempo extra, los seleccionados tuvieron el balón y generaron aproximaciones desde fuera del área, pero sin mayor peligro para los arqueros. Lo que aseguró que el paso a los octavos de final se definió en la popular 'ruleta rusa'. Australia cambió de arquero para los lanzamientos; Mathew Ryan en lugar de Patrick Beach.

Celebración de la Selección de Egipto ante la Selección de Australia Fotografías de: AFP

Así fueron los penaltis:

