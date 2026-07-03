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Sonríe Néstor Lorenzo; la noticia que recibió desde Colombia, previo al encuentro frente a Ghana

Néstor Lorenzo recibió un emotivo reconocimiento desde Colombia tras ser distinguido con un homenaje honorífico, en la antesala de los dieciseisavos de final del Mundial 2026.

Por: EFE
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en rueda de prensa en el Mundial 2026
Néstor Lorenzo, director técnico de la Selección Colombia, en rueda de prensa en el Mundial 2026
AFP

El entrenador argentino Néstor Lorenzo recibió la "ciudadanía honorífica" colombiana, anunció este viernes el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo (MinCIT) en un comunicado previo al juego del combinado nacional ante Ghana por los dieciseisavos de final del Mundial de la FIFA 2026.

"Colombia, el país de la belleza, en reconocimiento a su liderazgo, compromiso y aporte al fútbol nacional, confiere la presente distinción honorífica a Néstor Gabriel Lorenzo, Director Técnico de la Selección Colombia Masculina de Mayores", dice el pronunciamiento del MinCIT en X.

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La entidad agregó que "nunca un entrenador extranjero ha llevado una selección a ser campeona del mundo", motivo por el cual desde el 11 de junio de 2026, "el profesor Néstor Lorenzo recibió la ciudadanía honorífica colombiana".

El reconocimiento al entrenador de la selección colombiana se conoce previo al partido de este viernes en Kansas City (EE.UU.) por los dieciseisavos del Mundial de fútbol, juego en el que la superstición ha tomado relevancia por cuenta de los rituales del supuesto brujo ghanés Nana Kwaku Bonsam para contrarrestar el ataque de los dirigidos por Lorenzo.

"Hace un mes venimos trabajando por un propósito, y ahora que se habla de cábalas y 'maldiciones' futbolísticas, es el mejor momento para hacer este anuncio", añadió el MinCIT.

Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
Néstor Lorenzo, técnico de la Selección Colombia
AFP

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Aunque en Colombia el trámite para adquirir la ciudadanía por adopción o naturalización se realiza ante el Ministerio de Asuntos Exteriores, el MinCIT precisó que a Lorenzo se le entrega de forma "honorífica" .

"Esta es una distinción honorífica otorgada por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo de Colombia como reconocimiento simbólico. No constituye el otorgamiento ni el reconocimiento de una nacionalidad, ciudadanía oficial, título o estatus migratorio ni genera efectos legales, administrativos", precisó el MinCIT.

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A comienzos del Mundial, Ghana venció por 1-0 a Panamá y, antes de enfrentarse a Inglaterra, el supuesto brujo Bonsam aseguró ante la prensa que había "maldecido" al delantero Harry Kane para impedir que anotara.

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