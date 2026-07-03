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Gol Caracol  / Vea del gol de Emam Ashour en Australia vs. Egipto, en el Mundial 2026

Vea del gol de Emam Ashour en Australia vs. Egipto, en el Mundial 2026

Egipto se puso en ventaja sobre Australia con una anotación de cabeza de Emam Ashour. Todo comenzó con una jugada preparada en un tiro de esquina. ¡No se pierda el VIDEO!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Emam Ashour, jugador de Egipto.
Emam Ashour, jugador de Egipto.
AFP.

En el estadio de Dallas, Egipto abrió la cuenta contra Australia con gol de Emam Ashour, en los primeros minutos del partido del Mundial 2026.

Al 13', los africanos cobraron un tiro de esquina con una acción de laboratorio que no salió bien. El rebote le quedó a Karim Hafez, quien lanzó un centro preciso y Ashour apareció con un tremendo cabezazo.

Vea del gol de Emam Ashour:

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