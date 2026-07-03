Vea del gol de Emam Ashour en Australia vs. Egipto, en el Mundial 2026

En el estadio de Dallas, Egipto abrió la cuenta contra Australia con gol de Emam Ashour, en los primeros minutos del partido del Mundial 2026.

Al 13', los africanos cobraron un tiro de esquina con una acción de laboratorio que no salió bien. El rebote le quedó a Karim Hafez, quien lanzó un centro preciso y Ashour apareció con un tremendo cabezazo.

Vea del gol de Emam Ashour:

EGIPTO PEGÓ PRIMERO EN DALLAS



Emam Ashour ganó de cabeza y puso el 1-0 de equipo ante Australia.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/vIgjZdiDB3 — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026