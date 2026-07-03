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Gol Caracol  / Real Madrid se pronunció y acabó con los rumores sobre el fichaje de Enzo Fernández

Real Madrid se pronunció y acabó con los rumores sobre el fichaje de Enzo Fernández

En medio de la cita mundialista, en el Real Madrid se vive una novela sobre la posible llegada del argentino Enzo Fernández. Los 'merengues' dejaron en claro que se trata de un '"gran futbolista".

Por: EFE
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Enzo Fernández y su vinculación con el Real Madrid
Enzo Fernández y su vinculación con el Real Madrid
AFP

El Real Madrid ha asegurado que no está interesado en fichar al centrocampista argentino del Chelsea, Enzo Fernández y afirma que "no ha realizado gestión alguna, ni directa, ni indirecta", encaminada a la contratación del jugador y que "no tiene intención alguna de acometer dicha operación".

El club que preside Florentino Pérez, a través de un comunicado, ha reaccionado a las informaciones publicadas en los últimos días sobre el supuesto interés en el traspaso de Fernández, quien se encuentra con Selección Argentina disputando el Mundial de fútbol de Estados Unidos, México y Canadá.

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"Ante las informaciones y manifestaciones aparecidas en los últimos días sobre un supuesto interés del 'conjunto blanco' por el jugador Enzo Fernández, el club desea manifestar que no ha realizado gestión alguna, ni directa ni indirecta, encaminada a la contratación del citado jugador y, asimismo, no tiene intención alguna de acometer dicha operación", afirma el club de forma tajante.

Expresa su "máximo respeto" hacia el que considera "un gran futbolista cuya trayectoria y calidad son sobradamente conocidas" y también hacia el Chelsea, con el que -remarca el comunicado- el Real Madrid "mantiene una excelente relación institucional".

"Precisamente por el respeto que merece una entidad como el Chelsea FC y por los principios de lealtad institucional que siempre han presidido la actuación del Real Madrid, el club considera necesario desmentir categóricamente unas especulaciones que carecen de fundamento y que no responden a la realidad", añade el texto.

Enzo Fernández; y su vinculación con el Real Madrid
Enzo Fernández; y su vinculación con el Real Madrid
Fotografía de: AFP

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El Real Madrid lamenta que a pesar de la inexistencia de actuación alguna por parte del club, "continúen difundiéndose informaciones que no se corresponden con la realidad y que únicamente contribuyen a generar confusión entre los aficionados y a perjudicar innecesariamente a las entidades y personas implicadas".

Enzo Fernández, de 25 años, lleva cuatro temporadas en el Chelsea, adonde llegó procedente del Benfica tras jugar en el River Plate.

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