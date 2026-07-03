Tour de Francia 2026, EN VIVO; hora y dónde ver, por TV y ONLINE, las 21 etapas

La 113 edición del Tour de Francia se disputa desde este sábado, 4 de julio, hasta el día 26 con salida en Barcelona y llegada en París después de completar 21 etapas que sumarán 3.334 kilómetros. El recorrido de la "grande boucle" 2026 incluye una contrarreloj inicial por equipos de 19,6 km, una crono individual de 26,1, 7 etapas propicias para el esprint, 4 de perfil ondulado, 8 de montaña a través de los Pirineos, Macizo Central, los Vosgos, el Jura y los Alpes y de ellas 5 finales en alto. El Col del Galibier, con sus 2.642 metros de altitud será el techo de la presente edición y el Alpe D'Huez será protagonista en la último fin de semana con 2 finales consecutivos en su cima. El total de desnivel positivo será de 54.450 metros.

Horarios de transmisión de todas las etapas del Tour de Francia 2026

ETAPA 1

Día: sábado 4 de julio.

Hora: 10:00 a.m. (Colombia).

Recorrido: Barcelona - Barcelona (19,6 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

ETAPA 2

Día: domingo 5 de julio.

Hora: 7:30 a.m. (Colombia).

Recorrido: Tarragona - Barcelona (168,5 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).



ETAPA 3

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Día: lunes 6 de julio.

Hora: 6:30 a.m. (Colombia).

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Recorrido: Granollers - Les Angles (195,5 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

ETAPA 4

Día: martes 7 de julio.

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Hora: 7:00 a.m. (Colombia).

Recorrido: Carcassonne - Foix (181,9 km.)

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Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

ETAPA 5

Día: miércoles 8 de julio.

Hora: 7:30 a.m. (Colombia).

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Recorrido: Lannemezan - Pau (158,3 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

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ETAPA 6

Día: jueves 9 de julio.

Hora: 6:30 a.m. (Colombia).

Recorrido: Pau - Gavarnie-Gèdre (186,2 km.)

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Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

ETAPA 7

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Día: viernes 10 de julio.

Hora: 7:00 a.m. (Colombia).

Recorrido: Hagetmau - Bordeaux (175,1 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

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ETAPA 8

Día: sábado 11 de julio.

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Hora: 7:30 a.m. (Colombia).

Recorrido: Périgueux - Bergerac (180,4 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).

ETAPA 9

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Día: domingo 12 de julio.

Hora: 7:00 a.m. (Colombia).

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Recorrido: Malemort - Ussel (185,5 km.)

Transmisión: señal HD2 de Caracol Televisión; Caracol Sports (https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/deportes-en-vivo) y Ditu (https://ditutv.lat/descargar/).