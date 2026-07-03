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Gol Caracol  / Vea el autogol de Mohamed Hany en Australia vs. Egipto, en el Mundial 2026

Vea el autogol de Mohamed Hany en Australia vs. Egipto, en el Mundial 2026

En Dallas, Australia encontró la paridad contra Egipto gracias a un tanto en propio arco de Mohamed Hany. ¡Acá el VIDEO completo!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 3 de jul, 2026
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Autogol de Egipto vs. Australia.
Autogol de Egipto vs. Australia.
AFP.

En el estadio de Dallas, Australia le empató a Egipto con autogol de Mohamed Hany.

A los 55 minutos, Aiden O'Neill cobró un tiro libre por izquierda con un centro al área y Hany la mandó a guardar sin querer.

Vea el autogol de Mohamed Hany:

Chris Froome y Nairo Quintana.
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Chris Froome le puso fin a su carrera: el rival que marcó una época con Nairo Quintana

Julián Quiñones, delantero de la Selección de México.
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"Julián Quiñones era un monstruo; en el primer entrenamiento hizo cuatro goles"

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