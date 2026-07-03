Vea el autogol de Mohamed Hany en Australia vs. Egipto, en el Mundial 2026

En el estadio de Dallas, Australia le empató a Egipto con autogol de Mohamed Hany.

A los 55 minutos, Aiden O'Neill cobró un tiro libre por izquierda con un centro al área y Hany la mandó a guardar sin querer.

Vea el autogol de Mohamed Hany:

LO EMPATÓ AUSTRALIA



Centro y Mohamed Hany, en contra, puso el 1-1 en el partido ante Egipto.#MundialEnDSPORTS #FIFAWorldCup pic.twitter.com/V7POxZ21fq — DSPORTS (@DSports) July 3, 2026