Brasileño sale en defensa de las pausas de hidratación, en el Mundial 2026

Matheus Cunha, delantero de la selección brasileña, salió este viernes en defensa de las polémicas pausas de hidratación durante los partidos del Mundial porque considera que ayudan a los jugadores a obtener más información del entrenador.

El atacante del Manchester United calificó de "positivos" esos dos minidescansos de tres minutos en la primera y la segunda mitad de los encuentros, especialmente en medio de la ola de calor que azota estos días la costa este de Estados Unidos.

"Hoy en el entrenamiento, ¡por el amor de Dios! Estábamos desesperados. Estamos acostumbrados a ir a la sauna tras el entrenamiento, pero hoy se canceló porque nadie aguantaba más", confesó el 9 de la Canarinha en una rueda de prensa en el hotel de concentración, en Basking Ridge (Nueva Jersey).

La sesión de este viernes comenzó a las 11.00 hora local (15.00 GMT), cuando el termómetro marcaba los 35 grados Celsius y la sensación térmica supera los 40.



Matheus Cunha, jugador de Brasil. AFP.

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En su opinión, está "muy bien" parar el juego con temperaturas más altas, aunque reconoció que ello puede cambiar la dinámica de un partido ya que, al fin y al cabo, es "un momento más de diálogo con el entrenador para ajustes técnicos y tácticos".

"Acabamos teniendo más información y hay ajustes claros. Yo lo veo positivo", expresó Cunha frente a aquellos que aseguran que las pausas de hidratación enmascaran un objetivo puramente comercial para facturar más con publicidad.

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Por el contrario, el artillero de João Pessoa aseguró que ya están "muy adaptados" a esos cuatro tiempos y reiteró que es algo beneficioso para los jugadores.

"Cuantas más información tengamos del entrenador para ajustarnos, mejor estaremos", zanjó.

Sobre el partido de los octavos de final del domingo contra Noruega, Cunha afirmó que el elenco 'verdeamarelo' es consciente de la calidad del equipo escandinavo y de su fortaleza a balón parado por la altura de sus jugadores.

"Venimos dedicando buena parte del entrenamiento a organizar la defensa", reveló.

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En relación al delantero Erling Haaland, que suma cinco goles en el Mundial 2026, Cunha recordó que ya jugó muchas veces contra él en Inglaterra y Alemania, pero al mismo tiempo subrayó que Noruega es más que el delantero del Manchester City.

"Tienen un ataque muy fuerte. Conocemos a muchos de sus jugadores. Tenemos que estar concentrados no solo con él (por Haaland), sino también con otros jugadores; tienen armas muy fuertes", apuntó.