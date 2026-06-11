Quién es Julián Quiñones, nacido en Magüí Payán y que marcó el primer gol de México en Mundial 2026

México y Sudáfrica fueron las selecciones encargadas de darle el puntapié inicial al Mundial 2026, enfrentándose en el mítico estadio Azteca. En dicho compromiso del grupo A de la cita orbital en tierras norteamericana brilló un jugador colombiano, pero que decidió naturalizarse para los 'manitos': Julián Quiñones.

Precisamente, el atacante que milita en el fútbol de Arabia Saudita en el Al-Qadisiyah fue el encargado de abrir el marcador en el 'Coloso de Santa Úrsula', siendo el primer gol del actual campeonato del mundo 2026 y el primer 'cafetero' que anota en el duelo inaugural, pero que representa a otro combinado. Su anotación se presentó en el minuto nueve, previo a aprovechar un error en salida del conjunto africano.

Quién es Julián Quiñones, autor del primer gol de México en Mundial 2026

El delantero nació en Magüí Payán, municipio del departamento de Nariño, un 24 de marzo de 1997, y una de las cartas en la ofensiva de la Selección México para la actual edición del Mundial.



Julián Quiñones con México AFP

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Julián Quiñones desarrolló toda su carrera deportiva en la nación norteamericana, realizando su debut en Venados, club del ascenso de la Liga MX. También tuvo pasos por los Lobos BUAP, Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, las 'Águilas' del América y Atlas, antes de tomar rumbo al balompié árabe.

Si bien Quiñones jugó en las selecciones juveniles de Colombia, ganando una medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe en 2018 realizados en Barranquilla, decidió ser internacional con la escuadra que dirige en la actualidad, Javier Aguirre.

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¿Cuándo tomó la decisión de jugar con la Selección México?

Hay que precisar que el nariñense de nacimiento fue citado por la Selección Colombia en mayo de 2023, para disputar la fecha de junio. No obstante, Julián rechazó la misma debido a que su proceso de naturalización con México estaba a punto de finalizar, además de decir en varias ocasiones que quería representar al país que le brindó mucho en lo deportivo y personal.

“Cuando tenía cuatro años que estaba acá en México, yo no me iba a Colombia, yo me quedaba acá porque estaba tranquilo, cómodo, la gente se ha portado bien conmigo; México me ha dado todo. Paz mental, toda la tranquilidad que algún día soñé y creo que la mejor forma de agradecer es representándolo”, fueron las palabras de Julián Quiñones, en una entrevista con ‘TUDN’, al ser convocado por primera vez en México, en octubre de 2023.