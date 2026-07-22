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Gol Caracol  / Fútbol Colombiano  / Luis Fernando Muriel marcó de tiro libre su primer gol del semestre con Junior; ¿error de arquero?

Luis Fernando Muriel marcó de tiro libre su primer gol del semestre con Junior; ¿error de arquero?

La figura del Junior rompió el cero en el marcador en el partido de Copa BetPlay contra el Barranquilla FC, este miércoles, con un remate de pelota quieta que complicó al guardameta.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 22 de jul, 2026
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Luis Muriel, delantero de Junior de Barranquilla, celebra su segundo gol contra Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay I-2026
Luis Muriel, delantero de Junior de Barranquilla, celebra su segundo gol contra Atlético Nacional en la final de la Liga BetPlay I-2026
AFP

Apenas iban 2 minutos del partido de la fase 1B de la Copa BetPlay 2026 entre el Junior y el Barranquilla FC, cuando Luis Fernando Muriel abrió el marcador en el estadio Romelio Martínez.

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El experimentado delantero del cuadro 'rojiblanco' tomó la responsabilidad de un tiro libre cerca al área, remató con su calidad y al segundo palo, sorprendiendo con el 'pique de la pelota' al arquero rival.

Aunque no parecía un disparo con dificultad, el guardameta del Barranquilla FC intentó rechazarlo pero el balón terminó al fondo de la red para el 1-0 del Junior.

Así fue el gol de Luis Fernando Muriel en Junior vs Barranquilla, por Copa BetPlay 2026:

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