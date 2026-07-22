Luis Fernando Muriel marcó de tiro libre su primer gol del semestre con Junior; ¿error de arquero?

Apenas iban 2 minutos del partido de la fase 1B de la Copa BetPlay 2026 entre el Junior y el Barranquilla FC, cuando Luis Fernando Muriel abrió el marcador en el estadio Romelio Martínez.

El experimentado delantero del cuadro 'rojiblanco' tomó la responsabilidad de un tiro libre cerca al área, remató con su calidad y al segundo palo, sorprendiendo con el 'pique de la pelota' al arquero rival.

Aunque no parecía un disparo con dificultad, el guardameta del Barranquilla FC intentó rechazarlo pero el balón terminó al fondo de la red para el 1-0 del Junior.

Así fue el gol de Luis Fernando Muriel en Junior vs Barranquilla, por Copa BetPlay 2026:

🦈⚽🔥¡GOLAZO DE LUIS FERNANDO MURIEL! En el arranque del compromiso, el delantero del Junior marcó de tiro libre y abre el marcador ante Barranquilla.#LACOPAxWIN pic.twitter.com/SOSHSsAIY1 — Win Sports (@WinSportsTV) July 23, 2026