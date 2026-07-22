En Boca Juniors rompieron el silencio sobre vuelta de Sebastián Villa; “vivimos momentos raros”

Boca Juniors se movió menos en el mercado de transferencias. Sumó al lateral Leandro Lozano y a dos colombianos, el arquero Álvaro Montero, de la selección cafetera, y el extremo Sebastián Villa, que regresa al club azul y oro tras un primer ciclo que culminó con una salida traumática, en medio de un juicio por violencia de género que le inició su expareja.

Para Boca, la misión será dejar atrás el mal trago que significó irse de la Libertadores, su gran meta, en la fase de grupos, eliminado en su casa por el chileno Universidad Católica, una caída que detonó la salida del DT Claudio Ubeda, reemplazado por el "Vasco" Rodolfo Arruabarrena, que regresa para una segunda etapa tras diez años de ausencia.

"Espero estar a la altura y responderle a la gente que ha confiado en mí. Quiero tratar de armar un equipo competitivo, que pueda estar identificado con el hincha", dijo el DT a su llegada.

Sebastián Villa, jugador colombiano, volverá a Boca Juniors en el segundo semestre de 2026 AFP

El entrenador destacó que está "convencido de que hay un buen plantel. Confío en los jugadores que están, si no me hubiese quedado en casa".



El nuevo DT no dudó en barrer a varios referentes, entre ellos el volante español Ander Herrera y el delantero uruguayo Edinson Cavani, lastrado en su ciclo en el club por las lesiones y rendimientos muy por debajo de lo esperado.

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¿Qué dijo Juan Román Riquelme de Sebastián Villa?

En la charla con 'TyC Sports', el presidente de Boca Juniors hizo un balance del mercado de fichajes, en el que incorporaron a dos colombianos, Sebastián Villa y Álvaro Montero. "Estamos contentos con la llegada de Lozano, de Montero y de Sebastián. Siempre queremos tener un plantel competitivo", aseguró el histórico jugador argentino, ahora dirigente.

Sebastián Villa, jugador colombia en Boca Juniors. /AFP

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Ya hablando puntualmente del atacante antioqueño, comenzó diciendo que "vivimos momentos raros. Siempre lo mandaban a declarar los días de partidos. Era raro", y de paso recordó que en esos aspectos legales "fuimos claros con el, si en algún momento era sentenciado se tenía que ir y eso pasó. El para jugar en otro lugar tenía que hacerle una demanda a Boca. Es lo que tenía que hacer. También tengo que decir que él nunca se presentó a pedirle dinero a Boca".

Para terminar, Riquelme hizo un llamado en el tema polémico de Sebastián Villa, puntualizando en que "todos tenemos que tener una segunda oportunidad y espero que él la aproveche".