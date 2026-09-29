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Gol Caracol  / "El caso del Manchester City y su decisión es el más importante de la historia de la Premier League"

"El caso del Manchester City y su decisión es el más importante de la historia de la Premier League"

La Premier League declaró culpable a Manchester City por irregularidades financieras y explicaron cómo se tomó la decisión definitiva, tras haber estudiado la situación.

Por: EFE
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Jugadores de Manchester City en un partido de pretemporada
Jugadores de Manchester City en un partido de pretemporada
AFP

Richard Masters, presidente ejecutivo de la Premier League, aseguró que el caso contra el Manchester City es el "más importante de la historia de la liga" y que el club mancuniano rompió las reglas de la competición "de forma sistemática" durante una década".

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La Premier League confirmó este martes que el Manchester City es culpable de la mayoría de cargos financieros de los que le acusó en febrero de 2023.

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"Esta decisión establece lo que ocurrió en el Manchester City durante este periodo. Esta decisión detalla cómo el club sistemáticamente rompió las reglas de la Premier durante casi una década. También reivindica la decisión de la Premier de llevar este caso contra el City. Aunque el proceso haya sido largo y difícil, la Premier mantiene su determinación de que los hechos han sido establecidos de forma independiente", dijo Masters.

"Es responsabilidad de la Premier asegurarse de que las reglas, que han sido aprobadas por los clubes, son respetadas para proteger la integridad de la competición. Es lo necesario para que la liga sea competitiva y justa para todos los clubes y los aficionados. Nos tomamos esto muy en serio".

Erling Haaland, jugador del Manchester City
Erling Haaland, jugador del Manchester City
AFP

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"Este caso y su decisión es el más importante de la historia de la Premier League. Hay elementos que aún tienen que ser decididos, como la sanción, pero ahora que tenemos esta decisión, estamos comprometidos a avanzar con rapidez en la etapa restante del proceso para brindar certeza a la liga, a nuestros clubes y a los aficionados", añadió el directivo.

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Ahora, es cuestión de que la comisión independiente determinará cuál es la sanción adecuada para el City, pudiendo ir esta desde una multa económica, hasta la pérdida de puntos, descenso de categoría o expulsión de la liga.

El City puede apelar hasta el próximo 2 de octubre.

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