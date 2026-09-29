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Gol Caracol  / ¿Cuáles son los motivos por los que Manchester City fue declarado culpable por la Premier League?

¿Cuáles son los motivos por los que Manchester City fue declarado culpable por la Premier League?

En el comunicado donde se informó la decisión final, revelaron las distintas faltas que cometió Manchester City durante casi 10 años y su manera de actuar.

Por: AFP
Actualizado: 29 de sept, 2026
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Erling Haaland, jugador del Manchester City
Erling Haaland, jugador del Manchester City
AFP

Manchester City fue declarado "culpable" de "graves" infracciones financieras cometidas entre 2009 y 2018 por la Premier League, anunció la organizadora del campeonato inglés este martes.

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El club inglés anunció de manera inmediata que recurrirá las conclusiones de la investigación, al considerarse "inocente" de las "acusaciones" que se le imputan.

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Entre estas acusaciones está la de que el City habría firmado contratos ficticios con varios socios comerciales para inflar artificialmente los ingresos del club, ocultando el verdadero estado de sus finanzas y evitando infringir los límites de gasto de la Premier League y la UEFA. Además, incumplir sus obligaciones de cooperación y no actuar de buena fe con la máxima lealtad hacia la Premier.

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Una comisión independiente también declaró al club culpable de la mayoría de los cargos relacionados con su falta de cooperación en la investigación.

Para el presidente de la Premier League, Richard Masters, citado en el comunicado, quedó demostrado que "el club infringió sistemáticamente las normas de la Premier League durante casi una década".

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"Ahora que tenemos la decisión de la comisión, estamos comprometidos a avanzar con rapidez en el resto del procedimiento, para aportar certidumbre a la liga, a nuestros clubes y a los aficionados", añadió.

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Por el momento no se ha impuesto ninguna sanción y el City ha anunciado que recurrirá la decisión.

Manchester City, levantando el trofeo
Manchester City, levantando el trofeo
AFP

"El Club es inocente de las acusaciones formuladas por la Premier League y existe un conjunto exhaustivo de pruebas irrefutables que respaldan todas sus posiciones en relación con este caso. Por lo tanto, el Club será implacable y, cuando sea necesario, proactivo en todos y cada uno de los foros regulatorios y legales apropiados", anunció la entidad en un comunicado.

Desde que el City fue adquirido en 2008 por el jeque Mansour bin Zayed al-Nahyan, vicepresidente y viceprimer ministro de los Emiratos Árabes Unidos, se ha convertido en una de las grandes potencias del fútbol inglés y europeo.

En los últimos 15 años ha ganado ocho títulos de la Premier League, cuatro FA Cups y siete Copas de la Liga, además de conquistar la primera Liga de Campeones de la entidad en 2023.

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Ese mismo año, el club fue acusado por la Premier League tras una investigación sobre presuntas infracciones financieras.

La audiencia ante una comisión independiente comenzó en septiembre de 2024 y concluyó tres meses después.

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