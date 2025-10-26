Síguenos en::
Tendencias:
JAMES RODRÍGUEZ
LUIS DÍAZ
JHON DURÁN
SELECCIÓN COLOMBIA
CARACOL SPORTS + DITU

Publicidad

Push Gol Caracol
Reciba nuestras notificaciones con lo último de:
No, gracias.
¡Claro que sí!

Publicidad

Cabezote DK Colombianos en el Exterior Gol Caracol.jpg
Gol Caracol  / Colombianos en el exterior  / A Jhon Arias no le sale nada en Wolverhampton: derrota 2-3 con Burnley en Premier League

A Jhon Arias no le sale nada en Wolverhampton: derrota 2-3 con Burnley en Premier League

Wolverhampton sigue en crisis en la Premier League luego de perder con Burnley y mantenerse último en la tabla con apenas dos puntos en nueve jornadas.

Por: EFE
Actualizado: 26 de oct, 2025
Comparta en:
Jhon Arias en Wolverhampton vs. Burnley.
Jhon Arias en Wolverhampton vs. Burnley.
Getty Images.

Publicidad

Publicidad

Publicidad