Dayro Moreno madrugó a hacer escándalo en concentración de Once Caldas; "vamos, mis amores"

Once Caldas tiene una cita con su historia este 24 de septiembre, en la búsqueda de las semifinales de la Copa Sudamericana 2025, recibiendo a Independiente del Valle con un resultado a favor de 2-0 gracias a dos golazos de Dayro Moreno, en la ida de los cuartos de final, en Ecuador.

Y el delantero tolimense, máxima figura del equipo de Manizales, no solo es goleador, también es el líder que motiva a sus compañeros y así lo dejó ver a través de sus redes sociales a pocas horas de que se juegue este compromiso en el estadio Palogrande, de Manizales.

"Arriba, arriba, llegó la hora de la verdad, vamos mis amores, con todo, con huevos", son algunas de las palabras que se le escuchan a Dayro Moreno en un video publicado por él mismo, en la concentración de Once Caldas previo al partido contra Independiente del Valle. Moreno Galindo madrugó y decidió pasar habitación por habitación para despertar a sus compañeros y de paso empezar a motivarlos de cara a este crucial encuentro.

🇮🇹 #DAYROMORENO, desde temprano animando a sus compañeros de #OnceCaldas 🥳



El experimentado delantero, de 40 años, es el actual máximo artillero de la Copa Sudamericana 2025, con 10 anotaciones, por lo que también quiere asegurar este premio individual y seguir llevando al elenco 'blanco blanco' en la búsqueda del título de este certamen internacional de Conmebol.



Once Caldas vs Independiente del Valle EN VIVO, hora y dónde ver por TV HOY el partido de Dayro Moreno

El duelo de vuelta de los cuartos de final de la Copa Sudamericana está programado para las 7:30 p.m. (hora colombiana) en el estadio Palogrande, de Manizales, donde los dirigidos por Hernán 'Arriero' Herrera deberán mantener el 2-0 de ventaja que tienen, o ampliarlo, para lograr la clasificación a las semifinales del torneo.

Dayro Moreno celebra con Once Caldas - Foto: Once Caldas

Cabe recordar que en caso de pasar a la siguiente fase, el Once Caldas se medirá con el ganador de la serie entre Atlético Mineiro (Brasil) y Bolívar (Bolivia), que va 2-2 y este miércoles definen en territorio brasileño, desde las 5:00 p.m. (hora colombiana), antes de que ruede la pelota en Manizales.