Dayro Moreno madrugó a hacer escándalo en concentración de Once Caldas; "vamos, mis amores"

A horas del decisivo partido de Once Caldas contra Independiente del Valle, buscando la clasificación a semifinales de Copa Sudamericana, Dayro Moreno mostró que es goleador y líder.

Por: Gianmarco Sotelo
Actualizado: 24 de sept, 2025
Dayro Moreno Once Caldas
Dayro Moreno alentando a sus compañeros de Once Caldas
AFP

