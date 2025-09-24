Apareció el dinero para la salida de Jorge Bava de Santa Fe ¿Quién lo paga y cuánto es?

La salida del entrenador Jorge Bava de Independiente Santa Fe cada vez toma forma si se tiene en cuenta el desarrollo de los acontecimientos, cuyos detales han sido revelados directamente por Eduardo Méndez, presidente del conjunto albirrojo de Bogotá.

El directivo dijo que se reunió con el estratega y que este le manifestó que había recibido una oferta de Cerro Porteño por el doble de lo que actualmente gana en el ‘Expreso’.

En consecuencia, el dirigente aclaró que no podía competir con esa cifra y que daría luz verde a la partida del timonel siempre y cuando se pague su cláusula, equivalente 2 meses de sueldo.

Por ello, mientras se soluciona la situación, Bava viajó a la capital antioqueña con el plantel ‘cardenal’ al partido como visitante contra Independiente Medellín, válido por la ida de los cuartos de final de Copa Colombia y programado para el miércoles 24 de septiembre, para al día siguiente, el jueves 25, ir a Paraguay y unirse a su nuevo club, según filtró en Blu Radio el comentarista argentino Juan José Buscalia.

Y aunque se especulaba que la cláusula de salida de Bava era de 200.000 dólares y que los debía desembolsar el propio entrenador. Méndez desmintió el monto y al mismo tiempo apareció quien pondrá el dinero.



¿Quién pagará y cuánto vale la cláusula de Bava en Santa Fe?

El periodista Javier Hernández Bonnet manifestó en ‘Blog deportivo’, programa de Blu Radio, que el uruguayo ganaba 45.000 dólares en el elenco bogotano, por lo que su cláusula de salida equivale a 90.000 dólares (347,5 millones de pesos colombianos).

La suma será asumida directamente por Cerro Porteño, indicó el diario ABC Color de Paraguay, uno de los más reconocidos de ese país, donde se habló erróneamente de 200.000 dólares.

“Jorge Bava tiene contrato con Independiente Santa Fe hasta diciembre de 2025. Por esa razón, Cerro Porteño paga la cláusula de recisión del charrúa”, apuntó el periódico.

Bava se irá con sus asistentes a suelo guaraní, mientras que la plantilla de Santa Fe quedará a cargo de manera interina de la dupla integrada por Francisco ‘Pacho’ López y Grígori Méndez, aclaró el presidente ‘cardenal’.