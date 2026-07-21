Lionel Scaloni no habla de teorías conspirativas tras caída de Argentina con España, en Mundial 2026

La derrota de la Selección Argentina en la final del Mundial 2026, con una derrota 1-0 frente a España, trajo consigo tristeza entre los jugadores, cuerpo técnico y la hinchada albiceleste. Pero además de esas reacciones, también varios periodistas argentinos empezaron a sembrar dudas y misterio relacionado con la dolorosa caída.

De esa manera desde el pitazo final del domingo anterior y hasta hace algunas horas, se mencionó que los futbolistas liderados por Lionel Messi salieron a la cancha con un toque de tristeza del camerino del estadio de Nueva Jersey, un par de palabras del '10' también generaron duda cuando gritó "olvidémonos de todo" e igualmente se aseguró que el tema de la pancarta de las Malvinas, tras eliminar a Inglaterra en la semifinal, no cayó bien en el seno de la FIFA e incluso hasta se indicó que se dieron presiones antes del duelo por el título orbital.

Este lunes y ante el revuelo en redes sociales, al técnico Lionel Scaloni le preguntaron al respecto y solamente atinó a decir que "no veo redes. No sé nada. No tengo idea lo que me decís".

Lionel Scaloni con la Selección de Argentina AFP

Junto a esto, el DT argentino también negó diferenes entre los jugadores, en los últimos días. "No puedo creer lo que me está preguntando. Nos estamos yendo por otro lado, chicos”, contestó en tono firme Scaloni.



Scaloni dijo que no tiene conocimiento sobre posibles investigaciones por parte de la FIFA por los incidentes en el campo tras la final ante España y por la pancarta sobre la soberanía de las islas Malvinas desplegada tras el triunfo en semifinales ante Inglaterra, y desmintió categóricamente los rumores sobre conflictos internos en el equipo.

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¿Qué más dijo Scaloni tras el recibimiento en Argentina?

"Cuando íbamos en el colectivo, ver esos nenes de siete, ocho o nueve años que estaban contentos no habiendo ganado es algo maravilloso", dijo Scaloni en declaraciones a medios a la salida del predio de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en la localidad de Ezeiza, en la periferia de Buenos Aires.

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Consultado por el multitudinario recibimiento al equipo a las afueras del predio durante la fría y lluviosa tarde de este lunes, respondió: "Impresionante, muy lindo. Está bien que se festeje, aunque cuesta digerir que no ganaste".

"Pero también nos viene bien saber que no ganamos y que en la derrota también somos nobles y que se pueden sacar cosas positivas", agregó, y enfatizó: "Se puede perder, sí, pero lo que ha dejado este grupo es algo muy lindo para la gente".

Ante las preguntas sobre su futuro, el entrenador destacó que se mantendrá en su cargo al menos hasta diciembre, cuando vence su contrato, pero evitó responder sobre una posible renovación y subrayó que nunca había soñado conseguir lo que logró en los casi ocho años que lleva al frente dela selección.

"Lo mas importante de todo esto es cómo se dieron las cosas, cómo la gente supo entender que el equipo dio todo, y después lo que pase mas adelante, lo más importante es Argentina, la selección, y quien esté a cargo, esté yo o no esté yo, lo más importante es la unión y la conexión", añadió, al tiempo que reconoció que el cargo de entrenador de la selección "es un lugar en el que cualquiera quisiera estar".