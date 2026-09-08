Sporting Lisboa vs. Galatasaray: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido por la Champions League

La primera jornada de la fase de liga de la Champions League 2026/2027 continúa este miércoles 9 de septiembre, y uno de los compromisos que llama la atención es el que protagonizarán Sporting Lisboa vs. Galatasaray en el campo de juego del José Alvalade. Dicho partido del máximo torneo de clubes de Europa tendrá presencia colombiana en cancha: Luis Javier Suárez en los 'leones', y Dávinson Sánchez, en el cuadro turco.

Suárez Charris llega con buen presente goleador a este encuentro, marcando en los últimos compromisos de la Liga de Portugal, retomando así su nivel. El samario suma cuatro tantos y una asistencia en cinco partidos disputados en la presente campaña del certamen luso, y esa misma sintonía con las redes rivales, confía en mantenerla frente a los 'galata'.

Luis Javier Suárez, delantero colombiano que milita en Sporting Lisboa. Foto: Getty Imágenes

Mientras que Dávinson Sánchez espera contrarrestar desde su posición las virtudes de su compatriota, Luis Javier, y también emplear sus capacidades en la pelota quieta en el área rival.

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Opiniones de los protagonistas:

"El Galatasaray es un equipo con mucha experiencia, creo que tienen 29 participaciones en la Champions League, lo que demuestra claramente su experiencia. Son un equipo competitivo y quieren dominar, involucran a muchos jugadores en el proceso ofensivo y son campeones de su país. Pero lo importante es que empezamos en Alvalade y todos estamos muy motivados para comenzar esta aventura. La ambición de jugar en una competición, que es un sueño para todos, también ayuda y creemos que representaremos al club de la mejor manera. El equipo está súper motivado para comenzar esta aventura, con muchos jugadores nuevos en la competición, pero con mucha ambición. Habrá errores, pero la ambición nos llevará a reaccionar ante ellos. Y sobre todo, una confianza inquebrantable en todo el grupo, que será capaz de jugar una Champions League digna del club que representamos", dijo Rui Borges, DT del Sporting Lisboa, en rueda de prensa.

Sporting Lisboa vs. Galatasaray: hora y dónde ver EN VIVO por TV el partido de la Champions League

Dávinson Sánchez en acción de juego en İstanbul BB vs. Galatasaray por la Superliga de Turquía. Foto: AFP