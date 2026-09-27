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Gol Caracol  / A Zinedine Zidane no le preocupan las dificultades de Francia contra Turquía; "vamos a mejorar"

A Zinedine Zidane no le preocupan las dificultades de Francia contra Turquía; "vamos a mejorar"

Luego de la victoria 1-0 sobre Turquía, al DT Zinedine Zidane le consultaron por las dudas que tuvieron los 'galos'. ¡Su respuesta fue contundente!

Por: EFE
Actualizado: 27 de sept, 2026
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Zinedine Zidane
Zinedine Zidane
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El seleccionador de Francia, Zinedine Zidane, restó importancia a las dificultades de su equipo para ganar su primer partido en el banquillo, ante Turquía, reconoció que tienen que mejorar y se mostró convencido de que lo harán.

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"Tenemos que mejorar y vamos a mejorar. La idea es recuperar el balón lo antes posible, tener el balón, correr con el balón, no sin él", señaló el técnico en la rueda de prensa previa a su segundo duelo, también en la Liga de las Naciones, contra Bélgica.

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Zizou aseguró que estos primeros días de concentración están sirviendo sobre todo "para conocerse" porque apenas hay tiempo de entrenar.

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"Pero el objetivo es preparar los partidos y ganarlos. Somos competidores, queremos ganar", comentó.

Señaló que la convivencia en el grupo es buena y aprovechó para lanzarles un mensaje: "El fútbol va muy deprisa, yo tengo 54 años y ya no puedo jugar, les digo que disfruten cada instante, porque pasa volando. La selección francesa es muy hermosa, hay que vivirla".

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