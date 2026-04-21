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Gol Caracol  / El Leicester, campeón de la Premier League 2016, descendió a la tercera división de Inglaterra

El Leicester, campeón de la Premier League 2016, descendió a la tercera división de Inglaterra

Aunque hace días años celebraban un título de la competitiva Premier League, ahora los hinchas del Leicester City sufren el descenso de su equipo a la tercera división del balompié inglés.

Por: EFE
Actualizado: 21 de abr, 2026
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Leicester City campeón Premier League 2016
Leicester City campeón Premier League 2016 - Foto:
AFP

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