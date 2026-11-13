Manchester United no dio espera y anunció a su nuevo DT; todo un mundialista

El Manchester United anunció este viernes 13 de noviembre a al argentino Mauricio Pochettino como su nuevo entrenador, a partir del día 18, para las próximas dos temporadas y media.

Pochettino, que tenía contrato con la selección de Estados Unidos hasta 2030, ha optado por volver a la Premier League y sustituye en el cargo a Michael Carrick, despedido este jueves tras el peor arranque de curso en cuarenta años.

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Mauricio Pochettino has agreed to become the Manchester United men’s head coach. — Manchester United (@ManUtd) November 13, 2026

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