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Gol Caracol  / Partidos EN VIVO HOY 13 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Partidos EN VIVO HOY 13 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Prográmese con los partidos EN VIVO HOY viernes 13 de noviembre, con acción de la Selección Colombia contra Chile y partidazos en la Liga de Naciones de la UEFA. ¡Agéndese y no se pierda ningún compromiso!

Por: Gol Caracol
Actualizado: 13 de nov, 2026
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La Selección Colombia se enfrenta a Chile en partido preparatorio.
La Selección Colombia se enfrenta a Chile en partido preparatorio.
Foto tomada del X de @FCFSeleccionCol

Este viernes, el calendario futbolero trae partidazos en la Liga de Naciones de la UEFA, y además, juega la Selección Colombia frente a Chile en partido preparatorio por la fecha FIFA de noviembre.

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Hay que indicar que el compromiso entre la 'tricolor' y la 'roja' lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y en el canal de YouTube de Gol Caracol.

Jhon Arias y Daniel Muñoz, jugadores de la Selección Colombia.
Jhon Arias y Daniel Muñoz, jugadores de la Selección Colombia.
Fotos: AFP

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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 13 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.

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Partidos EN VIVO HOY, viernes 13 de noviembre del 2026:

HoraPartidoCompeticiónCanales
12:00 p.m.Moldavia vs. KazajistánUEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
2:00 p.m.Puerto Rico vs. DominicaCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
2:00 p.m.Bermudas vs. Santa LucíaCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
2:45 p.m.Escocia vs. Macedonia NorteUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
2:45 p.m.Eslovaquia vs. Islas FeroeUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
2:45 p.m.Liechtenstein vs. AzerbaiyánUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
2:45 p.m.Eslovenia vs. SuizaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN 4
2:45 p.m.Serbia vs. AlemaniaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN
2:45 p.m.Luxemburgo vs. EstoniaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
2:45 p.m.Bulgaria vs. IslandiaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
2:45 p.m.Andorra vs. GibraltarUEFA Nations LeagueDisney+ Premium
2:45 p.m.Países Bajos vs. GreciaUEFA Nations LeagueDisney+ Premium, ESPN 2
3:00 p.m.Granada vs. San Cristóbal y NievesCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
6:00 p.m.Argentina vs. UruguayAmistosoDSports, DGO
6:00 p.m.Saint-Martin vs. El SalvadorCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
7:00 p.m.Colombia vs. ChileAmistosoGol Caracol, Ditu, Caracol TV, YouTube Gol Caracol y www.golcaracol.com
7:00 pmMontserrat vs. NicaraguaCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube
8:30 pmInter Bogotá vs. Santa FeLiga BetPlay DIMAYORWin Fútbol+, Win Play, Win Sports
9:00 pmGuatemala vs. CanadáCONCACAF Nations LeagueCONCACAF YouTube

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