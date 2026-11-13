Partidos EN VIVO HOY 13 de noviembre del 2026: horarios y programación por TV

Este viernes, el calendario futbolero trae partidazos en la Liga de Naciones de la UEFA, y además, juega la Selección Colombia frente a Chile en partido preparatorio por la fecha FIFA de noviembre.
Hay que indicar que el compromiso entre la 'tricolor' y la 'roja' lo podrá ver EN VIVO por TV en la señal principal de Gol Caracol, en Ditu, en este portal haciendo clic en el siguiente enlace: https://www.noticiascaracol.com/golcaracol/partidos, y en el canal de YouTube de Gol Caracol.
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Y como es costumbre, en Gol Caracol les presentamos la programación de los partidos EN VIVO PARA HOY 13 de noviembre del 2026, televisados o por plataformas digitales en nuestro país, para que se programe y no se pierda nada.
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Partidos EN VIVO HOY, viernes 13 de noviembre del 2026:
|Hora
|Partido
|Competición
|Canales
|12:00 p.m.
|Moldavia vs. Kazajistán
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|2:00 p.m.
|Puerto Rico vs. Dominica
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|2:00 p.m.
|Bermudas vs. Santa Lucía
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|2:45 p.m.
|Escocia vs. Macedonia Norte
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|2:45 p.m.
|Eslovaquia vs. Islas Feroe
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|2:45 p.m.
|Liechtenstein vs. Azerbaiyán
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|2:45 p.m.
|Eslovenia vs. Suiza
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN 4
|2:45 p.m.
|Serbia vs. Alemania
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN
|2:45 p.m.
|Luxemburgo vs. Estonia
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|2:45 p.m.
|Bulgaria vs. Islandia
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|2:45 p.m.
|Andorra vs. Gibraltar
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium
|2:45 p.m.
|Países Bajos vs. Grecia
|UEFA Nations League
|Disney+ Premium, ESPN 2
|3:00 p.m.
|Granada vs. San Cristóbal y Nieves
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|6:00 p.m.
|Argentina vs. Uruguay
|Amistoso
|DSports, DGO
|6:00 p.m.
|Saint-Martin vs. El Salvador
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|7:00 p.m.
|Colombia vs. Chile
|Amistoso
|Gol Caracol, Ditu, Caracol TV, YouTube Gol Caracol y www.golcaracol.com
|7:00 pm
|Montserrat vs. Nicaragua
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube
|8:30 pm
|Inter Bogotá vs. Santa Fe
|Liga BetPlay DIMAYOR
|Win Fútbol+, Win Play, Win Sports
|9:00 pm
|Guatemala vs. Canadá
|CONCACAF Nations League
|CONCACAF YouTube