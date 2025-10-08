Mohamed Salah y el espectacular golazo para clasificar a Egipto al Mundial 2026

Mohamed Salah cumplió su objetivo. Este miércoles 8 de octubre, lideró a Egipto, con dos goles, en la victoria 3-0 sobre Yibuti, por las Eliminatorias, y clasificó a su país al Mundial 2026. Recordemos que el equipo egipcio no jugaba una cita orbital desde Rusia 2018, por lo que brilló por su ausencia en Qatar 2022 y, ahora, reaparecerá en Estados Unidos, México y Canadá.

En el caso del delantero, estuvo en territorio ruso, disputando dos compromisos y marcando dos tantos, pero no fue suficiente para que superara la fase de grupos.

Mohamed Salah, figura de la Selección Egipto, celebra la clasificación al Mundial 2026 AFP

Gol de Mohamed Salah, con Egipto vs. Yibuti, por las Eliminatorias

Mohamed Salah with two goals for Egypt. 🇪🇬



He has taken his country to the World Cup.



pic.twitter.com/evnkitBpGU — Anfield Sector (@AnfieldSector) October 8, 2025

An absolute unreal lobbed finished from Salah 😮‍💨



pic.twitter.com/XnZqrRETZT — Anfield Edition | æ (@AnfieldEdition) October 8, 2025