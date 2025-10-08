Síguenos en::
Mohamed Salah y el espectacular golazo para clasificar a Egipto al Mundial 2026

Mohamed Salah y el espectacular golazo para clasificar a Egipto al Mundial 2026

Contra Yibuti, en el estadio Larbi Zaouli, por las Eliminatorias, el delantero, Mohamed Salah, se lució con un buen tanto, tras definir con mucha calidad.

Por: Gol Caracol
Actualizado: 8 de oct, 2025
Mohamed Salah, delantero egipcio, celebra un gol en las Eliminatorias
AFP

